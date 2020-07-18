Peker Holding, 210 milyon euroluk yeni yatırımı için düğmeye bastı

18 Temmuz 2020

Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da gerçekleştirdiği projelerle dikkatleri üzerine çeken Peker Holding, coğrafi konumu ile öne çıkan Almanya’nın Düsseldorf şehrindeki ikinci büyük yatırımı için düğmeye bastı. Tamamlandığında şehrin en önemli yapılarından biri olması beklenen “Kuzey Yıldızı” projesi 210 milyon euro değerinde. Toplam 60 bin metrekare inşaat alanına sahip projenin, izinlerin tamamlanmasının ardından 24 ayda teslim edilmesi planlanıyor.

Bugün Almanya ve İngiltere’de yaptıkları devasa yatırımlara dikkat çeken Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, “Türk şirketi olarak ülkemizden binlerce kilometre ötede önemli projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Her yatırımımızda, insan hayatını kolaylaştıran ve teknolojiyi öne çıkaran çalışmalar sergiliyoruz. Bu çerçevede Kuzey Yıldızı projemiz de bizim simge çalışmalarımızdan birisi olacak” dedi.

Lokasyon ile öne çıkıyor

Son dönemlerde Avrupa’daki projelerde lokasyon avantajına sahip projelerin bir adım öne çıktığını belirten Hasan Peker şu bilgileri aktardı: “Bu anlamda yeni yatırımımız olan Nord Stern’i (Kuzey Yıldızı), hem Düsseldorf havalimanına hem de şehrin merkezine 4’er kilometrelik mesafede, tam bir kesişme noktasında hayata geçiriyoruz. Düsseldorf Havalimanı’na sadece 10 dakika mesafede olan Nord Stern yatırımımız, şehir merkezine de yine 10 dakikalık bir mesafede yer alıyor. Proje, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan, yılda 300 gün fuarlara ev sahipliği yapan Düsseldorf fuar alanına da 10 dakika mesafede bulunuyor. Toplam inşaat alanı 60 bin metrekare olan projenin 46 bin metrekaresi nitelikli ofis olarak kullanılacak. 14 bin metrekaresi ise kapalı otopark alanı olarak planlandı.”

'30’a yakın proje yaptık'

Bugüne kadar Peker Holding olarak yaptıkları çalışmaları özetleyen Hasan Peker, şöyle devam etti: “Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da hayata geçirdiğimiz her yatırımımızda önceliği doğaya, insana ve çevreye verdik. Bu kapsamda her zaman yatırım yaptığımız bölgeye katkı sağlayan çalışmalara imza atmayı hedefledik. Nord Stern de bu projelerden birisi. Şehirlerin dokusuna, tarihi kimliğine ve ekonomisine katkı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda yurtdışında proje geliştiren bir Türk yatırımcı olarak, üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle hareket gediyoruz. Bu projelerle hem Peker Holding bayrağını hem de Türk bayrağını yurtdışında dalgalandırıyoruz. Bugüne kadar yurtdışında 30’a yakın projeye imza attık. Tüm bu projelerde doğa ve çevre faktörlerini ön planda tuttuk.”

Bugüne kadar yaptıkları çalışmaların her geçen gün ilgi ile karşılandığını vurgulayan Hasan Peker, “Nord Stern projesi Peker Holding olarak bizim Almanya’daki 8’inci yatırımımız. Otel, konut ve ofis projelerimizle artık uluslararası bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün İngiltere ve Almanya gibi Avrupa’nın iki önemli ülkesinde dev projeler yapabilmek gerçekten çok zor. Doğaya tarihe ve insana gösterdiğimiz saygı ve önem neticesinde yeni projelerimizi bir bir ve hızlıca gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımızı devreye almaya başlayacağız. Bu anlamda büyük sürprizlerimiz olacak” diye konuştu.