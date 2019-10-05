Polat Holding, 60 milyon euro ile Macaristan’da konuta girdi

05 Ekim 2019

Selenay YAĞCI

Polat Holding, ilk yurtdışı gayrimenkul yatırımını için Macaristan’ı seçti. Budapeşte’de eski bir binanın olduğu araziyi alan Polat Holding konut, otel ve ticari alanlardan oluşan kompleks inşa edecek. Tuna nehri kenarında yükselen 42 metrekarelik inşaat alanına sahip projenin maliyeti 60 milyon euro olacak.

Duna Pearl projesi, 200 konut, 100 odalı bir otel ve 3 bin metrekarelik kiralanabilir alanda 8 mağaza ve 1 restorandan oluşuyor. İnşaatı 13 Ekim’de başlayacak olan projenin 2022’de tamamlanması planlanıyor.

Budapeşte’de gazeteciler ile bir araya gelen Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Macaristan’ın kendileri için önemli bir ülke olduğunu belirterek, Polat Holding olarak Macaristan’ı Avrupa’da bir üs olarak ele aldıklarını, yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. 2023 stratejilerinde Macaristan’da Türk yatırımlarının bedelinin 5 milyar euroya ulaşmasının hedeflendiğini hatırlatan Polat, Macaristan başta olmak üzere Doğu Avrupa ve Balkanlarda yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Polat, satışa başlayalı bir hafta olduğunu ve reklam yapmadan 8 sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Özellikle büyük metrekare talebi olduğunu ifade eden Polat, bu sebeple hiç stüdyo daire olmadığını belirtti.

Polat, şunları anlattı: “2020 yılında 65. yılını kutlayacak Polat markası bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze hep hizmet etti, etmeye de devam ediyor. Bugün burada gayrimenkul sektöründeki ilk yurt dışı projemiz Duna Pearl’ü duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde hayata geçirdiğimiz projelerden elde ettiğimiz bilgi ve derin tecrübeyi yurt dışındaki projelerimizde kullanıyoruz. Bildiğiniz üzere Polat markası olarak ülkemizde de birçok önemli projeyi bir arada yürütüyoruz. Bu anlamda Türkiye’deki yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz.” Polat, “Adını İngilizce anlamı pearl olan inciden alan Duna Pearl’ü, benzersiz bir lokasyonda hayata geçiriyoruz. Projemiz, Budapeşte’nin en işlek bölgelerinden 13. Bölge’nin en değerli lokasyonlarından Little Manhattan olarak da anılan Ujlipatvaros’ta yer alıyor. Projemiz Margaret Adası’nın tam karşısında; şehir merkezi, metro ve önemli iş merkezlerinin bulunduğu Váci út’a ise yürüyüş mesafesinde bulunuyor. Margaret Adası’nın karşısında, bölgenin en büyük parkı Szent Istvan’a komşu konumunda yer alan Duna Pearl, özel tasarlanan konut ve yeşil çatı bahçeleriyle Tuna Nehri’nin kıyısında hayat bulacak” diye konuştu.

Projenin teknik detayları hakkında bilgi veren PD Real Estate Development’ın Genel Müdürü Murat Aysan şunları söyledi; “Konut, otel ve mağazalardan oluşan karma bir proje olarak hayata geçirdiğimiz Duna Pearl’de, 200 daire ve 100 odalı iş oteli yer alıyor. Projemizde 1+1 daireler 47-72 metrekare; 2+1 daireler 80-85 metrekare; 3+1 daireler ise 99-109 metrekare aralığında olacak. Duna Pearl’de metrekare fiyatları lansmana özel sınırlı sayıda daire için 4 bin 500 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuyoruz. Yatırımcılara yıl sonuna kadar yüzde 17’ye varan lansman indirimi avantajı sağlıyoruz. Projemizi 2022 Nisan ayında tamamlamayı planlıyoruz.”

240 bin metrekarelik yeni proje yolda

Duna Pearl dışında 240 bin metrekarelik alana yapılacak bir proje daha planladıklarını belirten Adnan Polat, projenin bin 300 konut, 7 iş hanı ve 1 alışveriş meydanından oluşacağını söyledi.