Rayiç bedeli nedir, nasıl hesaplanır?

Rayiç bedeli, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda ve 29.6.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerinde tespit ve takdir edilen bedel olarak adlandırılır.

Bir malın pazar değerini belirten rayiç bedeli, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde sıkça karşılaşılan kavramlardandır ve bu bedel gayrimenkulün en şük değerini ifade eder. Rayiç bedelin belirlenmesinde valilikler tarafından atanan bir komisyon görev yapar. Bu bedelin belirlenmesindeki amaç, taşınmazların pazar değerinin altında satılmasını engellemektir.

Rayiç bedeli nasıl sorgulanır?

Bir taşınmazın rayiç bedeli, gayrimenkulün bulunduğu belediyeler aracılığıyla öğrenilebilir. İlçe belediyelerinin internet sitelerinden gerekli bilgiler girilerek rayiç bedel bulunabilir. Ayrıca e-Devlet üzerinden de rayiç bedeli öğrenmek mümkündür. e-Devlet'te Tüm Belediye Hizmetleri sekmesinden mahalle, sokak adı, bina yaşı girilerek rayiç bedeli sorgulaması yapılabilir.

Rayiç bedelini kendiniz hesaplamak isterseniz, öncelikle gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki en az 3 evin rayiç bedeli ve metrekaresi öğrenilir, bu bedeller toplanır ve toplam metrekareye bölünür. Çıkan sonuç, rayiç bedeli belirlenmek istenen gayrimenkulün metrekaresi ile çarpılır. Buradan çıkan sonuç da metrekare başına çıkan rayiç bedeli ifade eder.