Riva'da Galatasaray'a ödenecek para 3 kat arttı

Leyla İLHAN

Galatasaray Spor Kulübü’nün eski Riva arsası üzerinde Yılmaz İnşaat ve FBA Yapı tarafından Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen 1350 villalık Düşler Vadisi projesinde Galatasaray’a ödenecek para miktarı 3 kat arttı. Projenin lansman döneminde Galatasaray’a 750 milyon lira verilmesi öngörülürken, artan konut değerleriyle birlikte bu oran 2 milyar 400 milyon liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

2018’de Emlak Konut ihalesinde arsayı alan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, projenin geldiği son süreçle ilgili bilgi verdi. “2018’in son çeyreğinde lansmanını yaptığımız projenin o dönem hasılat bedeli 3,8 milyar TL idi. Hasılat paylaşımında bu bedelin yüzde 25’ini biz Emlak Konut’a ödüyorduk. Emlak Konut’ta yüzde 20’sini arsa sahibi Galatasaray Kulübüne ödüyordu” diyen Yılmaz, “Toplamda ödeyeceğimiz rakam yaklaşık 950 milyon TL idi. Bu rakamın yaklaşık 750 milyon TL’si Galatasaray Spor Kulübü’ne gidecekti. Bugünkü satış bedellerine baktığımızda toplam hasılat bedeli 9 milyar TL’ye geldi. Projenin tamamı 2026 yılında tam anlamıyla bitmiş olacak. Bu 4 yılı kattığımızda rakam 12 milyar TL’nin üstüne çıkacak. Dolayısıyla Galatasaray, proje bitiminde payını üçe katlayarak yaklaşık 2,4 milyar TL’lik bir gelir elde edecek” diye konuştu.

685 villa satıldı

Projenin ilk 2 etabındaki 700 villanın 685’inin satıldığını belirten Hakan Yılmaz, “300 villanın yer alacağı 3. Etabımızda villaların metrekaresi 50 bin lira ile 65 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Yani fiyat olarak baktığımızda küçük villalar 10 milyon TL’den, büyük villalar ise 23 milyon TL’den başlıyor. Her villanın bahçe büyüklüğü farklı olduğu için fiyatı da farklı oluyor” şeklinde konuştu.

Maliyetleri arıtma sistemi ile düşürüyor

FBA Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksöz de maliyetleri düşürmek için kurdukları arıtma sistemlerine dikkat çekti. “Bizim projemizdeki sosyal imkânlar çevremizdeki sitelerden bir kat daha fazla. Yaşam amaçlı olarak baktığımız zaman bizim kapalı yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, ticaret merkezimiz, açık yüzme havuzumuz daha fazla olmasına rağmen aidatlarımız çevredeki projelerin yarısı veya üçte biri düzeyinde” diyen Aksöz, “Bunun en önemli sebebi, kendi arıttığımız sudan geri kazanım sağlıyoruz. Yine yanı başımızda bulunan Riva deresinden aldığımız suyu arıtıyoruz ve bahçede kullanıyoruz bu da bizim bahçe sulama maliyetimizi çok ciddi anlamda düşürüyor. Aynı zamanda kullandığımız bu temiz su yer altına karıştığı için doğanın dönüşümüne giriyor. Yani derenin temizlenmesine önemli katkıda bulunuyor. Bu da bizim için üzerinde durduğumuz çok önemli bir konu” dedi.

150 villa Galatasaray’a verilecek

Kısa süre önce Divan Kurulunda konuşan Galatasaray Spor Kulubü Başkanı Dursun Özbek projeyle ilgi olarak şunları söylemişti; “Arsamızın üzerinde hayata geçirilen Düşler Vadisi projesinde 730 villa kaldı, bu oranın yüzde 20’si bizim, yani 140-150 villa bizim. Bugün 140-150 villa kaç para yapıyor, hesaplanırsa 2 milyar TL’nin üzerinde bir para yapıyor. Bu rakam kulübümüze hatırı sayılır bir katkı sağlayacaktır.”

Villaların fiyatı 8 kat arttı

Projelerinin lansmandan bu yana 8 kat prim yaptığını da kaydeden Hakan Yılmaz, “İlk lansman döneminde 1 milyon 69 bin TL’den satışa sunduğumuz 1+1 villalarımız şu an sahipleri tarafından 8 milyon TL gibi fiyatlarla devrediyor. 1 milyon 400 bin TL’ye sattığımız villalar şuan 10-12 milyona devrediliyor. Bu hafta itibariyle 3’üncü etap için talep toplamaya başladık. 1-2 haftaya kadar satışa çıkarmayı planlıyoruz” bilgisini verdi. Satışlarda dışarıdan gelen müşteriden ziyade daha önce diğer etaplardan villa almış müşterilerine öncelik vereceklerini ifade eden Yılmaz, “Düşler Vadisinde toplam 1.330 villamız bulunuyor. 700 tanesini satışa sunmuştuk şimdi bir 300 villa daha satışa açılacak. 4. Etapta da bir 330 villa daha satışa sunulacak ve projemizin tamamını 2026 yılında bitirmiş olacağız” diye konuştu.