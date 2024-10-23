sahibindex: Konutta satış fiyatları düştü

Ağustostan eylüle ülke genelindeki ve üç büyükşehirdeki cari konut fiyatı artış oranları enflasyon oranından daha düşük olduğu için hem ülke genelindeki hem de üç büyükşehirdeki reel (enflasyondan arındırılmış) satış fiyatı düştü.

Reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı eylülde ülke genelinde yüzde -18,6, İstanbul’da yüzde -19,2, Ankara’da yüzde -18,1, İzmir’de ise yüzde -15,3 oldu. Konut cari fiyatlarındaki artış oranı da azaldı. Cari fiyatlarda yıllık artış oranı ağustosa kıyasla ülke genelinde 2,5 puan azalarak yüzde 21,6’ya düştü. Buna göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı 30.416 TL oldu. Satılık konut ilan m2 cari fiyatlarındaki yıllık artış oranları üç büyük şehirde de azalarak İstanbul’da yüzde 20,8, Ankara’da yüzde 22,4 ve İzmir’de yüzde 26,6 oldu. Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 41.667 TL, Ankara’da 23.161 TL ve İzmir’de 35.633 TL oldu.

Konut talebi endeksi Eylül 2024’te Ağustos 2024’e kıyasla yüzde 1,2 arttı. Konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlediğimiz satılan konutların satılık ilan sayısına oranı ülke genelinde, İstanbul’da ve İzmir’de artarken Ankara’da azaldı. Satılan konut sayısı ülke genelinde, Ankara’da ve İzmir’de azalırken İstanbul’da arttı. Satılık ilan sayısı ise hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azaldı. Konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullandığımız satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı ise geçen aya kıyasla ülke genelinde, İstanbul ve İzmir’de artarken, Ankara’da ise azaldı.