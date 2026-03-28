Sahte e-Devlet sitesiyle "İlk Evim" tuzağı! Milyonluk vurgun yaptılar

Türkiye’de son dönemde artan siber dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. İzmir’de faaliyet gösteren bir şebekenin, e-Devlet sistemini taklit eden sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları hedef aldığı ortaya çıktı. TOKİ’nin “İlk Evim” kampanyasını kullanarak güven kazanan dolandırıcıların, milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin sosyal medya ve arama motorları üzerinden reklam vererek sahte sitelerini üst sıralara taşıdığı tespit edildi.

Bu sitelerin, e-Devlet sisteminin birebir kopyası olacak şekilde tasarlandığı ve vatandaşların kolayca kandırıldığı ortaya çıktı. TOKİ “İlk Evim” başvurusu yapmak isteyen kişiler, gerçek sandıkları bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürüldü.

"Peşinat" ve "sigorta" bahanesiyle para topladılar

Dolandırıcıların, sisteme giriş yapan vatandaşlardan T.C. kimlik numarası ve şifre bilgilerini aldıktan sonra “peşinat ücreti” adı altında para talep ettiği belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca güven sağlamak için sahte dekont sistemi kullandığı, mağdurlardan ödeme yaptıklarına dair belgeleri sisteme yüklemelerini istediği tespit edildi. Ardından “sigorta poliçesi” ve “ilk taksit” gibi ek ödemeler talep edilerek dolandırıcılık sürdürüldü.

1 milyon lirayı aşan vurgun

Yapılan incelemelerde, İzmir’de 18 vatandaşın aynı yöntemle toplam 1 milyon 44 bin 660 TL dolandırıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin bu yöntemle kısa sürede yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

34 gözaltı, 25 tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli hedef alındı. Operasyon kapsamında 34 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Uzmanlardan kritik uyarı

Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi e-Devlet adresi üzerinden işlem yapmaları gerektiğini vurguluyor. Özellikle sosyal medya ve reklam bağlantıları üzerinden yönlendirilen sitelere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.