‘Sarı sayfa’ ilan ücretlerine tavan gelsin istiyoruz

Nagihan KALSIN

Konut fiyatlarındaki spekülasyonların önüne geçmek için her türlü tedbiri alan Hükümet, bu kez de ilan siteleri için tedbir almaya hazırlanıyor. Vatandaşlar için her bir ilan verme ücretini yaklaşık 3 bin TL, emlakçılar için ise yıllık paket fiyatını 200 bin TL seviyesinde belirleyen ‘sarı sayfa’ olarak anılan ilan sitelerinin bu ücret politikası konut ve kira fiyatlarında da artışa neden oluyor.

Son beş yılda ilan verme fiyatlarında 25 kata varan artışlar yaşandığı tespit edilirken, bu durumun emlak piyasasına olumsuz etkilerini önlemek için ilan fiyatlarına tavan getirilmesi üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanırken, gündemlerinde konut ve kira fiyatlarındaki son dönemdeki gelişmeler yer aldı.

Emlakçılardan 10 bin şikayet gitti

İlan sitelerine ödenen aylık bedellerin emlakçıların ofis kira ücretlerini geçtiğini kaydeden Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, bir grup gazeteciye konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. İlan platformu ‘sarı sayfa’nın uyguladığı yüksek fiyat politikasına karşı uzun süredir tepkilerini dile getirdiklerini anlatan Akçam, “Sarı sayfanın ilan ücretlerine yaptığı zamlar sektörde büyük kriz yaratıyor. 2020’de 200 ilan için 4 bin 500 TL ödenirken, bugün aynı sayıda ilan için 100 bin TL isteniyor. Yıllık paket fiyatları ise 200 bin TL civarında. Bu artık sürdürülemez hale geldi” dedi.

TEDB tarafından Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu’na iletilen şikayetlerin sayısının 10 bine ulaştığını anlatan Akçam, sektördeki tekelleşme riskine de dikkat çekti. Rekabetsizliğin getirdiği pazar yapısı nedeniyle detaylı raporlama, müşteri hizmetleri gibi sektörü geliştirecek yeni uygulamalar çıkmadığına dikkat çeken Akçam, emlak ofislerinin birden çok ilan sitesinde ilanlarını yönetebilmeleri için veri taşıma uygulamasının hayata geçirilmemesi nedeniyle trafiği yüksek olan siteye mecbur kalındığını kaydetti.

Rekabet ihlali cezası yedi

Rekabet Kurulu, emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği gerekçesiyle 2023 yılında sahibinden.com 40,1 milyon lira idari para cezası uygulamıştı. İdari para cezasının yanı sıra söz konusu ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler de getirilmişti. Bu kararla sahibinden. com’un emlak ve vasıta kategorilerindeki kurumsal üyeleriyle imzaladığı sözleşmelerde, üyelerin ilanlarına ilişkin verilerini diğer platformlara taşımasını engelleyecek nitelikteki hükümleri kaldırması istenmişti.

İlan ücretini kiracıdan isteyen ev sahibi bile var

‘Sarı sayfa’ olarak anılan online gayrimenkul ve araç satış platformlarının uyguladığı ilan ücreti politikası hükümeti harekete geçirdi. 2020 yılında emlakçılar için uyguladıkları yıllık 8 bin TL’lik online ilan verme paketi fiyatını bugün 200 bin TL seviyelerine çıkaran ‘sarı sayfalar’, vatandaşlardan ise her bir ilan karşılığı yaklaşık 3 bin TL talep ediyor.

Durum böyle olunca örneğin evini 15 bin TL karşılığı kiraya vermek isteyen bir ev sahibi, artık depozito ve kira bedelinin yanına kendisine çok gelen 3 bin TL’lik ilan ücretini de ekleyerek bunu da kiracısından talep etmeye başladı. Bu durum ciddi mağduriyetlere neden olurken burada uygulanan fiyatlara bir tavan getirilmesine yönelik çalışmaların başladığı öğrenildi.