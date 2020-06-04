“Satılık daire talepleri 1 haftada 2 kat arttı”

04 Haziran 2020

Leyla İLHAN

Kredi faiz oranlarının sıfır konutlar için 0.64'e, ikinci elde de 0.74'e çekilmesinin gayrimenkul sektöründe büyük bir ivme yarattığını söyleyen Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, “Satılık daire arama hacimlerinde nisan ayının ikinci haftasından itibaren yükselişler gözlemliyorduk. Ancak haziran ayının ilk günleri itibarıyla satılık talebindeki büyüme, bir hafta öncesine göre 2 katından fazla oldu” diye konuştu. İstanbul'da özellikle sıfır konutların ağırlıkta olduğu ilçelerde daha büyük artışlar yaşandığını belirten Yılmaz, “Arz açısından bakarsak da haziranın ilk günleri itibarıyla İstanbul'daki toplam ilan sayımız yüzde 257 oranında arttı. İstanbul'daki ilan sayısında en büyük artışı yüzde 24 ile Başakşehir, , yüzde 17 ile Sultanbeyli, yüzde 14 ile Kartal, yüzde 11 ile Pendik ilçelerinde görüyoruz” dedi. “İstanbul’un yanı sıra neredeyse tüm şehirlerden Hürriyet Emlak ilanlarına gelen talep aynı oranda artış gösterdi” diyen Yılmaz, “Ankara'da en büyük büyüme yüzde 66 ile Akyurt'da, yüzde 10 ile Pursaklar'da ve yüzde 10 Polatlı'da görüyoruz. İzmir'de ise Karaburun’da yüzde 33, Buca’da 14 ve Güzelbahçe’de yüzde 13 en yüksek ilan artışını gördüğümüz ilçeler oldu” dedi.

En fazla fiyat artışı Sultanbeyli’de oldu

Metrekare fiyatlarına baktıklarında ise bölgesel olarak farklılıklar oluştuğunu aktaran Yılmaz, “İstanbul'da Sultanbeyli'de yüzde 6, Zeytinburnu'da yüzde 4, Bayrampaşa'da yüzde 4 gibi artışlar mevcut. Ankara'da fiyat artışları Sincan'da yüzde 5 oranında dikkat çekiyor. İzmir'de en dikkat çekici artışlar Çeşme'de yüzde 2 ve Menderes'de yüzde 2 oldu” bilgisini paylaştı.