Satılık Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı

Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılının aralık ayında yıllık nominal olarak yüzde 32,90 arttı, reel olarak ise yüzde 7,95 oranında azaldı.

Endeks, aralık ayında bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 2,50, reel olarak ise yüzde 1,46 oranında arttı.

REIDIN'e göre Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi

REIDIN'ın çalışmasına göre Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi, aynı ayda bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1,40, reel olarak ise yüzde 0,37 oranında arttı.

Endeks, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 58,49, reel olarak ise yüzde 9,77 oranında arttı.