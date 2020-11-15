Satılık konut fiyatı artışında lider Gaziantep

Hürriyet Emlak, Türkiye genelindeki verilerden oluşturduğu Ekim 2020 Emlak Endeksi verileri açıklandı. Verilere göre, bir yıllık sürede satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 63,19 ile Gaziantep, yüzde 46,15 Antalya, yüzde 43,30 Eskişehir, yüzde 36,43 ile Çorum ve yüzde 36,07 ile Sakarya geldi.

Metrekare fiyatlarıyla dikkati çeken illerde ilk sırayı 6 bin 337 TL ile Muğla aldı. Muğla'yı, 5 bin 252 TL ile İstanbul, 4 bin 30 TL ile İzmir ve 3 bin 904 TL ile Antalya izledi.

5 büyük ilde yatırımcısına en çok Antalya kazandırdı

Hürriyet Emlak Endeksi verileri, 5 büyük ilde devam eden hareketliliği de ortaya koydu. 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il yüzde 46,15 ile Antalya oldu. Antalya'yı, yüzde 36,05 ile Ankara, yüzde 28,44 ile İstanbul, yüzde 26,01 ile İzmir ve yüzde 12,31 ile Bursa izledi.

Türkiye'nin yükselişe geçen ilçeleri

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerde satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu.

Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında; yüzde 100,04 ile İstanbul Sarıyer, yüzde 93,34 ile Ankara Gölbaşı, yüzde 89,28 ile İstanbul Başakşehir, yüzde 86,93 ile İstanbul Avcılar ve yüzde 78,27 ile Antalya Alanya geldi.

Hürriyet Emlak Ekim 2020 Emlak Endeksi verilerine göre, İstanbul satılık konut piyasası son bir yılda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan yüzde 100,04'lük yükselişle dikkati çeken Sarıyer'i, yüzde 89,28 ile Başakşehir, yüzde 86,93 ile Avcılar, yüzde 76,25 ile

Beykoz ve yüzde 70,30 ile Üsküdar izledi.

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken, Ankara'nın ilçelerinde de bu süreçte fiyatlar yükselmeye devam etti. Gölbaşı yüzde 93,34 ile liste başında yer alırken, Gölbaşı'nı, yüzde 66,21 ile Çankaya, yüzde 40,71 ile Pursaklar, yüzde 36,99 ile Etimesgut ve yüzde 35,36 ile Sincan takip etti.

İzmir, her dönem olduğu gibi satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçen dönemde de korumaya devam etti. Narlıdere'de yer alan konutların bir yıllık süreçte yüzde 59,23 artış göstermesi, emlak yatırımının hala en önemli yatırım araçlarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Narlıdere'yi, yüzde 44,87 ile Urla, yüzde 43,74 ile Çeşme, yüzde 43,56 ile Balçova ve yüzde 42,04 ile Gaziemir izledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son bir yılda satılık konutlarda yüzde 41,82 büyüme gerçekleşirken, Gemlik'i, yüzde 32,11 ile Mudanya, yüzde 30,94 ile Nilüfer, yüzde 23,02 ile Osmangazi ve yüzde 20,31 ile Yıldırım takip etti.

Türkiye'de son bir yılda satılık konut fiyatlarında en çok artışın olduğu ikinci il olan Antalya'da ilçe bazında da yükseliş sürüyor. Satılık konut piyasasında bir yıllık süreçte yaşanan yüzde 78,27'lik yükselişle dikkati çeken Alanya'yı, yüzde 71,80 ile Döşemealtı, yüzde 63,25 ile Konyaaltı, yüzde 55,39 ile Kepez ve yüzde 48,7 ile Muratpaşa izledi.

İlan sayıları baz alındığında ise satılık konut ilanları Muğla'da yüzde 137,34, Aydın'da yüzde 78 ve Balıkesir'de yüzde 65,78 artış gösterirken, İstanbul'da yüzde 19,63 ve Ankara'da yüzde 35,30 düşüş kaydedildi.

Aydın'da yüzde 104,75 ile en çok Kuşadası'na talep olurken, ikinci sırada yüzde 75,57 ile Didim yer aldı. Balıkesir'de satılık konut ilanları Ayvalık bölgesinde yüzde 193,08 artarken, Burhaniye (yüzde 186,82), Erdek (yüzde 129, 69) ve Edremit de (yüzde 70,73) talebin yüksek olduğu bölgeler arasında yer aldı. Talebin yüksek olduğu Muğla'da ise Datça (yüzde 288,23), Bodrum (yüzde 181,62), Dalaman (yüzde 114,05) ve Marmaris'te (yüzde 106,48) ilan sayılarındaki artış dikkati çekti.

"Büyük şehirlerden Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'ne yönelme var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, Türkiye genelinde son bir yılda satılık konut fiyatlarındaki yükselişe ilişkin şunları kaydetti: "Hürriyet Emlak Ekim 2020 Endeksi, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Gaziantep, Antalya, Eskişehir, Çorum ve Sakarya illerinin yükseliş ivmesini koruduğunu gösteriyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya olmak üzere 5 büyük ilimizdeki yükselişi de son bir yıllık değerlendirmeye baktığımızda görebiliyoruz. Türkiye genelinde ilçe bazına baktığımızda ise İstanbul'un yoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul ilk 5 sıralamayı, Ankara ve Antalya ile paylaşıyor. Son birkaç ayın emlak endekslerine baktığımızda Türkiye genelinde büyük şehirlerden Marmara'nın güneyi ve Ege Bölgesi'ne doğru bir yönelmenin olduğunu görüyoruz. Önceki endeks verilerinde olduğu gibi Balıkesir, Aydın ve Muğla, Türkiye'de talebin en yoğun olduğu illerin başında geliyor."