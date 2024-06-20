Satılıkta Ayvalık kiralıkta Çanakkale zirvede yer aldı

Pandemi ve depremle bir­likte Türkiye’nin kıyı ille­rindeki konut piyasasın­da rekor fiyat artışlarına sebep olan yazlık bölgelere göç trendi, son bir yılda yavaşlama eğilimi­ne geçti. Özellikle iş dünyasında uzaktan çalışma modelinin yeri­ni hibrit modele bırakmaya baş­laması, göç trendini yavaşlatan unsurların başında geldi.

Endek­sa’nın çalışmasına göre, bu du­rum, konut piyasasında artış hı­zının yavaşlamasıyla fiyatlara da yansıdı. Yazlık bölge olarak ter­cih edilen ilçelerde nominal artış sürse de, enflasyon verilerinden arındırıldığında reel artışın dü­şüş eğiliminde olduğu görüldü.

Ayvalık satılık fiyatlarında zirvede

Türkiye’de yazlık bölge olarak tercih edilen ilçelerdeki satılık konut piyasasında fiyat değişim­leri incelendiğinde, Balıkesir Ay­valık’ın en fazla artış kaydedilen yer olduğu görüldü. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle yoğun talep gören Ayvalık’ta satılık konutlar­daki değer artışı son iki yılda yüz­de 247, son bir yılda ise yüzde 61.

Bu veriler enflasyondan arındı­rıldığında ise Ayvalık’ta son iki yıllık fiyat değişimi yüzde 42 ola­rak ölçüldü. Ancak mevcut enf­lasyon dikkate alındığında, son bir yıldaki reel artış hızının yüz­de 7 azaldığı dikkat çekti. Mayıs 2024 verilerine göre, Ayvalık’ta ortalama metrekare fiyatları 46 bin 478 TL’yi, ortalama konut fi­yatları ise 5,8 milyon TL’yi gördü.

Konut fiyat değişimlerinde Ay­valık’ı, İstanbulluların şehre en yakın kaçış noktası olarak bili­nen, mavi ve yeşilin iç içe geçtiği yazlık beldesi Şile takip etti. İlçe­de son iki yıldaki konut satış fiyatı değer artışı yüzde 241 seviyesini bulurken, bu rakam son bir sene için yüzde 61 olarak ölçüldü. Enf­lasyondan arındırılmış veriler­le değerlendirildiğinde, Şile’deki satılık konut piyasasında iki yıl­lık reel artışın yüzde 47, yıllık ola­rak bakıldığında ise fiyatların reel olarak yüzde 7 düştüğü görüldü. Ortalama metrekare satış fiyatı 60 bin 548 TL, ortalama fiyatı 10,7 milyon TL’yi bulan Şile’nin satılık konut piyasasında stoklar da ge­çen yılın aynı dönemine göre yüz­de 128 artış gösterdi.

Kiralarda da düşüş trendinde

Yazlık bölgelerdeki kiralık ko­nut piyasasındaki artış da satılık piyasasına benzer bir şekilde iler­liyor. Fiyatlar nominal olarak ar­tarken, birçok beldede reel deği­şim enflasyonun altında kalıyor. Çanakkale, Türkiye genelindeki kiralık konut piyasasındaki yıllık yükselişin oldukça üstünde kalı­yor. Çanakkale’de kiralık konut fi­yatları son 1 yılda nominal olarak yüzde 124 artarken, reel olarak yüzde 30 artış gösterdi. Çanakka­le’de kiralık evlerin metrekare fi­yatı 182,13 TL oldu. Çanakkale’yi takip eden Balıkesir genelinde ki­ralar bir yılda nominal olarak yüz­de 93 artarken, reel olarak yüzde 12 yükseldi. İstanbul Silivri’deki kira fiyatları nominal olarak yıl­lık yüzde 75 yükselirken, reel artış ise yüzde 1 olarak kaydedildi.

Yalıkavak’ta ortalama konut satış fiyatı 24 milyon TL

Tatilcilerin gözdesi Bodrum, yazlık konut piyasasının en değerli beldelerinden olmaya devam etti. Endeksa verilerine göre, Bodrum’un genelinde satılık konutlardaki fiyat artışı son iki yılda yüzde 187, son bir yılda ise yüzde 56 seviyesinde. Mayıs 2024 itibarıyla, ilçede metrekare başına düşen satış fiyatı 93 bin 598 TL’yi buldu. Bodrum’da son iki yıldaki en yüksek satılık değer artışı yüzde 273 ile Gümbet mahallesinde kaydedildi. Metrekare başına satış fiyatında ise Yalıkavak, zirveyi korudu. Yalıkavak’ta satılık konutların ortalama birim fiyatı, 132 bin 589 TL’ye, ortalama satılık fiyatı ise 24 milyon TL’ye ulaştı. Bodrum’da ortalama satış fiyatı en uygun mahalle ise Güvercinlik. Mayıs 2024 verilerine göre Güvercinlik’te konut fiyatları yıllık bazda yüzde 95 artış göstererek 7,7 milyon TL’ye ulaştı.

En fazla konut stoku Kuşadası’nda

Satılık yazlık konutlarda satılmayı bekleyen en fazla konut Mayıs 2024 itibariyle 13 bin 124 adet ile Kuşadası’nda bulunuyor. Kuşadası’nı 7 bin 678 stok ile Alanya, 7 bin 61 ile Bodrum ve 3 bin 549 stok ile Fethiye takip ediyor. Stok konut artışında Bodrum’un Çarşı Mahallesi yüzde 250 seviyesinde bir yıllık artış oranı ile birinci sırada. Antalya Kemer, yüzde 235’lik yıllık stok artışı ile Kuşadası’nın ardından geliyor.