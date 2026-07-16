Savaş konut yatırımını değiştirdi: Türkler yurt dışından çekildi, yabancılar Türkiye'ye yöneldi

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Körfez'de başlayan savaşın ardından Türk yatırımcıların yurt dışından gayrimenkul alımı için yaptığı ödemelerde belirgin bir düşüş yaşanırken, yabancıların Türkiye'den konut alımlarında ise artış kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından gayrimenkul edinimi için yaptığı ödemeler 2025 yılında 2 milyar 675 milyon dolarla tarihi zirveye ulaşmıştı.

Yılın ilk iki ayında da yükseliş eğilimi devam etti. Ocakta yurt dışı konut alımı için yapılan ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 artışla 208 milyon dolara, şubatta ise yüzde 18,4 yükselerek 225 milyon dolara çıktı. Ancak 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın karşılık vermesiyle Körfez bölgesine yayılan çatışmaların ardından mart ayından itibaren düşüş dikkat çekti.

Yurt dışı alımları 29 ayın en düşük seviyesine indi

Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı için ödediği tutar mart ayında yıllık bazda yüzde 18 azalarak 187 milyon dolara geriledi. Nisanda yüzde 19,4 düşüşle yine 187 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ödeme, mayısta ise yüzde 40 azalışla 143 milyon dolara indi.

Mayısta kaydedilen 143 milyon dolarlık tutar, son 29 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Daha önceki en düşük rakam ise 122 milyon dolarla Ocak 2024'te görülmüştü.

Savaşın etkilerinin hissedildiği mart-mayıs döneminde Türklerin yurt dışı gayrimenkul alımları için yaptığı toplam ödeme geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 azalarak 517 milyon dolara düştü.

Yabancıların Türkiye ilgisi arttı

Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'den gayrimenkul edinimi için yaptığı ödemelerde ise yükseliş görüldü. Mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan dönemde yabancıların Türkiye'deki gayrimenkul alımları için ödediği tutar yıllık bazda yüzde 28,3 artışla 590 milyon dolara ulaştı.

Mart ayında yüzde 62,4 artışla 242 milyon dolar seviyesine çıkan ödemeler, nisanda yüzde 17,1 yükselişle 164 milyon dolara, mayısta ise 9 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen yüzde 7,6 artarak 184 milyon dolara çıktı.

"Martta Dubai'ye başlayan saldırılar bu pazardan alımları neredeyse durdurdu"

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Başkanı Bayram Tekçe, son yıllarda Türk yatırımcıların yurt dışında en fazla tercih ettiği pazarların Dubai ve Yunanistan olduğunu söyledi.

Körfez'deki savaş ile Yunanistan'ın son dönemde Türkiye'ye yönelik politikalarının alımları olumsuz etkilediğini belirten Tekçe, "Martta Dubai'ye başlayan saldırılar bu pazardan alımları neredeyse durdurdu. Bu durum da satışların azalmasına neden oldu. Ayrıca Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik olumsuz tavırları ile İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile işbirlikleri, adalara asker yerleştirme ve silahlandırma girişimleri de Türklerin bu ülkede konut alma iştahını olumsuz etkiledi." dedi.

Tekçe, yabancıların Türkiye'den konut alımlarındaki artışta ise özellikle Rus vatandaşlarının daha fazla alım yapmasının etkili olduğunu, bürokratik süreçlerde sağlanan kolaylıkların da bu tabloyu desteklediğini ifade etti.

"Yatırımcılar yalnızca belirsizliklerin azalmasını bekliyor"

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu da Körfez'deki çatışmaların ardından yatırımcıların yurt dışı gayrimenkul yatırımlarında daha temkinli hareket etmeye başladığını söyledi.

Ustaoğlu, "Bu durum en belirgin şekilde Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Dubai pazarında hissedildi. Ancak savaş ve risk algısı sadece Dubai özelinde değil, genel olarak yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının tamamında geçici bir çekingenlik oluşturdu." dedi.

Yaşanan gerilemenin kalıcı olmayacağını düşündüklerini dile getiren Ustaoğlu, yatırımcıların yurt dışı planlarından vazgeçmediğini, "Bu düşüşün geçici olduğunu düşündüklerini aktaran Ustaoğlu, yatırımcıların yurt dışı yatırım planlarından vazgeçmediğini, yalnızca belirsizliklerin azalmasını beklediklerini söyledi."

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları ve finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik adımların bazı yatırımcıları yurt dışı yerine iç piyasaya yönlendirdiğini belirten Ustaoğlu, yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye ilgisinin sürdüğünü ifade etti.

Yabancıların alımlarındaki artışı değerlendiren Ustaoğlu, Türkiye'de döviz bazında konut fiyatlarının birçok ülkeye göre hâlâ cazip seviyelerde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin son dönemde ekonomi yönetiminde attığı adımlar ile uluslararası alandaki diplomatik girişimlerinin güven algısını güçlendirdiğini belirten Ustaoğlu, "Bu durum, Türkiye'nin istikrarlı ve güven veren bir ülke olduğu algısını güçlendirirken, yabancı yatırımcıların da Türkiye'yi daha yakından takip etmesini sağladı." diye konuştu.

Türkiye gayrimenkul piyasasında önemli bir fiyat avantajı oluştuğunu kaydeden Ustaoğlu, talebin yavaşlaması nedeniyle birçok firmanın tamamlanmış ve hemen teslim edilebilen konutlarını rekabetçi fiyatlarla satışa sunduğunu, bunun uzun vadeli yatırımcılar açısından önemli fırsatlar oluşturduğunu ifade etti.

Ustaoğlu, "Son dönemde özellikle Körfez ülkeleri, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'dan gelen yatırımcıların ilgisinin arttığını görüyoruz." dedi.