Savur GYO halka açılacak

Hamide HANGÜL

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüşüm sürecini tamamlaya­rak Sermaye Piyasası Kuru­lu'na (SPK) halka arz başvu­rusunu gerçekleştiren Savur GYO, yatırımlarına devam edecek. İstanbul’un tarihi merkezinde 4 otel, IV Kandil­li konut projesi ve Sefaköy’de bir arsanın bulunduğu şirke­tin, toplam portföy büyüklüğü 4 milyar 176 milyon TL. Savur GYO Yönetim Kurulu Üye­si Yasin Yıldıran, şirketin he­defleri, yeni projeleri ve sek­tördeki gelişmelere yönelik sorularımızı yanıtladı. Yıldı­ran ailesi olarak inşaat, gay­rimenkul, turizm ve otomo­tiv elektroniği gibi alanlarda 60 yıldan fazla tecrübeye sa­hip olduklarını söyleyen Ya­sin Yıldıran, Ağustos 2023’te Savur Gayrimenkul adıy­la kurdukları şirketin, Mayıs 2024’te gayrimenkul yatırım ortaklığı dönüşüm onayını al­dığını söyledi. Yıldıran, söz­lerini şöyle sürdürdü: “Gay­rimenkul Yatırım Ortaklık­ları (GYO), mevzuat gereği sermayelerinin en az yüzde 25'ini halka açmak zorunda. Dolayısıyla Savur Gayrimen­kul’ün GYO dönüşümünü ger­çekleştirirken ana hedefimiz şirketimizi halka arz etmekti. Bu hedefle GYO dönüşümü­müzü tamamladık ve akabin­de Sermaye Piyasası Kuru­lu’na (SPK) halka arz başvu­rumuzu gerçekleştirdik.”

"Bu yıl da yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Bu yılki hedeflerine deği­nen Yasin Yıldıran, sözleri­ni şöyle sürdürdü: “İlk hede­fimiz Savur GYO’nun halka arzını gerçekleştirmek ve İV Kandilli projemizi tamamla­mak. 2025 yılında yatırımla­rımıza devam edeceğiz. Savur GYO’yu halka arz etmemizin en büyük nedeni, grubumu­zun kurumsallaşmasına güç­lü bir katkı verebilmek. Savur GYO’nun halka arzının gay­rimenkul, inşaat ve turizm sektörlerindeki stratejimizi güçlendirirken bundan 60 yıl önce faaliyetlerine başlamış bir aile şirketi olarak geldiği­miz noktada halka arzın, ku­rumsallaşma yolunda işleyi­şimize güçlü bir katkı sağla­yacağını düşünüyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri, şirketin portföyünü genişlet­mek, yeni yatırımlarla şirke­ti daha çok büyütmek ve daha güçlü bir GYO olarak konum­landırmak için kullanacağız.”

“Portföyümüz sağlıklı bir finansal akış sağlıyor”

Gayrimenkul sektörünü de değerlendiren Yasin Yıldıran, konut sektöründe uzun süre­dir devam eden daralmanın bir süre daha devam edeceği­ni öngörerek stratejik plan­larını bu doğrultuda yaptık­larını söyledi. Yıldıran, “Sa­dece konut alanında değil, turizm gayrimenkulleri alanında gelişmiş bir port­föyümüz bulunuyor. Bu da bize sağlıklı ve sürdürüle­bilir bir finansal akış sağ­lıyor. Satın alma veya or­taklık planımız bulun­muyor” diye konuştu.

Sefaköy’de proje hedefi 2026’da

Yeni hedefler konusuna da değinen Yasin Yıldıran, şunları söyledi: “2026 yılında Sefaköy arsamızda proje çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. İmar planında ‘ticaret ve hizmet’ alanında kalan Sefaköy arsamız, 5 bin 773 metrekare büyüklüğe sahip. Basın Ekspres Yolu’na ve Atatürk Havalimanı’na yakın bir noktada bulunan arsa showroom ve depolama amaçlı binaların yoğun talep gördüğü bir bölgede yer alıyor.” İV Kandilli’ye de değinen Yıldıran, 96 konuttan oluşan projenin 2+1, 3+1 normal, 3+1 ve 4+1 çatı dubleksi ile 3+1 ve 4+1 bahçe dubleksinden oluştuğunu söyledi. Yıldıran, “Bu projede Savur Grup’un otelcilik konusundaki tecrübesini konut sektörüne taşımayı hedefledik” dedi.

Portföy büyüklüğü 4,1 milyar TL

Savur GYO olarak portföylerinde hem konut projeleri, hem de turizm temalı gayrimenkullerin yer aldığını söyleyen Yasin Yıldıran, “Portföyümüzde, tamamı İstanbul’un tarihi yarımadasında yer alan Ramada İstanbul Grand Bazaar, Orient Bank Otel (tarihi Germanya Han), Orient Occident Otel (tarihi Basiret han), Hotel St. Sophia yer alıyor. Bununla birlikte IV Kandilli ve Sefaköy’de bir arsamız yer alıyor. Portföyümüzün büyüklüğü 4 milyar 176 milyon 735 bin TL. 2025 yılının, bizim için hızlı ve hareketli başladığını söyleyebilirim” diye konuştu. Yıldıran, Savur GYO çatısı altında geliştirdikleri ilk konut projeleri İV Kandilli satışlarının, planları doğrultusunda ilerlediğine işaret etti.