Savur GYO halka açılacak
Geçen yıl mayıs ayında GYO dönüşümünü tamamladıklarını söyleyen Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Yıldıran, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) da halka arz başvurularını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yıldıran, “Halka arz gelirlerini, portföyü genişletmek, yeni yatırımlar için kullanacağız” dedi.
Hamide HANGÜL
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüşüm sürecini tamamlayarak Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusunu gerçekleştiren Savur GYO, yatırımlarına devam edecek. İstanbul’un tarihi merkezinde 4 otel, IV Kandilli konut projesi ve Sefaköy’de bir arsanın bulunduğu şirketin, toplam portföy büyüklüğü 4 milyar 176 milyon TL. Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Yıldıran, şirketin hedefleri, yeni projeleri ve sektördeki gelişmelere yönelik sorularımızı yanıtladı. Yıldıran ailesi olarak inşaat, gayrimenkul, turizm ve otomotiv elektroniği gibi alanlarda 60 yıldan fazla tecrübeye sahip olduklarını söyleyen Yasin Yıldıran, Ağustos 2023’te Savur Gayrimenkul adıyla kurdukları şirketin, Mayıs 2024’te gayrimenkul yatırım ortaklığı dönüşüm onayını aldığını söyledi. Yıldıran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO), mevzuat gereği sermayelerinin en az yüzde 25'ini halka açmak zorunda. Dolayısıyla Savur Gayrimenkul’ün GYO dönüşümünü gerçekleştirirken ana hedefimiz şirketimizi halka arz etmekti. Bu hedefle GYO dönüşümümüzü tamamladık ve akabinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurumuzu gerçekleştirdik.”
"Bu yıl da yatırımlarımıza devam edeceğiz"
Bu yılki hedeflerine değinen Yasin Yıldıran, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk hedefimiz Savur GYO’nun halka arzını gerçekleştirmek ve İV Kandilli projemizi tamamlamak. 2025 yılında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Savur GYO’yu halka arz etmemizin en büyük nedeni, grubumuzun kurumsallaşmasına güçlü bir katkı verebilmek. Savur GYO’nun halka arzının gayrimenkul, inşaat ve turizm sektörlerindeki stratejimizi güçlendirirken bundan 60 yıl önce faaliyetlerine başlamış bir aile şirketi olarak geldiğimiz noktada halka arzın, kurumsallaşma yolunda işleyişimize güçlü bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri, şirketin portföyünü genişletmek, yeni yatırımlarla şirketi daha çok büyütmek ve daha güçlü bir GYO olarak konumlandırmak için kullanacağız.”
“Portföyümüz sağlıklı bir finansal akış sağlıyor”
Gayrimenkul sektörünü de değerlendiren Yasin Yıldıran, konut sektöründe uzun süredir devam eden daralmanın bir süre daha devam edeceğini öngörerek stratejik planlarını bu doğrultuda yaptıklarını söyledi. Yıldıran, “Sadece konut alanında değil, turizm gayrimenkulleri alanında gelişmiş bir portföyümüz bulunuyor. Bu da bize sağlıklı ve sürdürülebilir bir finansal akış sağlıyor. Satın alma veya ortaklık planımız bulunmuyor” diye konuştu.
Sefaköy’de proje hedefi 2026’da
Yeni hedefler konusuna da değinen Yasin Yıldıran, şunları söyledi: “2026 yılında Sefaköy arsamızda proje çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz. İmar planında ‘ticaret ve hizmet’ alanında kalan Sefaköy arsamız, 5 bin 773 metrekare büyüklüğe sahip. Basın Ekspres Yolu’na ve Atatürk Havalimanı’na yakın bir noktada bulunan arsa showroom ve depolama amaçlı binaların yoğun talep gördüğü bir bölgede yer alıyor.” İV Kandilli’ye de değinen Yıldıran, 96 konuttan oluşan projenin 2+1, 3+1 normal, 3+1 ve 4+1 çatı dubleksi ile 3+1 ve 4+1 bahçe dubleksinden oluştuğunu söyledi. Yıldıran, “Bu projede Savur Grup’un otelcilik konusundaki tecrübesini konut sektörüne taşımayı hedefledik” dedi.
Portföy büyüklüğü 4,1 milyar TL
Savur GYO olarak portföylerinde hem konut projeleri, hem de turizm temalı gayrimenkullerin yer aldığını söyleyen Yasin Yıldıran, “Portföyümüzde, tamamı İstanbul’un tarihi yarımadasında yer alan Ramada İstanbul Grand Bazaar, Orient Bank Otel (tarihi Germanya Han), Orient Occident Otel (tarihi Basiret han), Hotel St. Sophia yer alıyor. Bununla birlikte IV Kandilli ve Sefaköy’de bir arsamız yer alıyor. Portföyümüzün büyüklüğü 4 milyar 176 milyon 735 bin TL. 2025 yılının, bizim için hızlı ve hareketli başladığını söyleyebilirim” diye konuştu. Yıldıran, Savur GYO çatısı altında geliştirdikleri ilk konut projeleri İV Kandilli satışlarının, planları doğrultusunda ilerlediğine işaret etti.