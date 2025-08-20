Sıfır konutlarda faiz indiriminin etkisi görülmedi

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

Mersin Yapı Müteahhitleri Der­neği (MERYAP) Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci, konut kre­disi faizlerindeki sınırlı indirimin piyasada beklenen canlılığı tam olarak karşılamadığına dikkat çe­kerek, “Faiz oranları halen çok yüksek seyrediyor. Yapılan indi­rimler ise sıfır konutlardan ziyade ikinci el piyasasında kısmi bir ha­reketlilik sağladı.

Ancak yeni ko­nutlarda bu indirimin belirgin bir karşılığı olmadı” dedi. Ekinci, ger­çek canlanmanın en erken 2027 yılında yaşanabileceğini ifade etti. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat ise konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği ve aynı zamanda mevduat faizleri­nin de yüksek olmasının konut sa­tışlarını olumsuz etkilediğini söy­ledi.

Piyasaların canlanması ve alım-satımın hareketlenmesi için konut kredi faiz oranlarının kade­meli olarak düşürülmesi gerekti­ğini belirten Canpolat, “Bu şekilde olursa konut kredi faiz oranları­nın düşmesiyle piyasalar canlılık gösterir, bir hareketlilik başlar"­şeklinde konuştu.