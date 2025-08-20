Sıfır konutlarda faiz indiriminin etkisi görülmedi
Mersin’de konut sektörüne dair değerlendirmelerde bulunan MERYAP Başkanı Nesim Ekinci, faiz indirimlerinin sıfır konutlarda karşılık bulmadığını belirtirken, Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat ise piyasaların canlanması ve alım-satımın hareketlenmesi için konut kredi faiz oranlarının kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği (MERYAP) Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Ekinci, konut kredisi faizlerindeki sınırlı indirimin piyasada beklenen canlılığı tam olarak karşılamadığına dikkat çekerek, “Faiz oranları halen çok yüksek seyrediyor. Yapılan indirimler ise sıfır konutlardan ziyade ikinci el piyasasında kısmi bir hareketlilik sağladı.
Ancak yeni konutlarda bu indirimin belirgin bir karşılığı olmadı” dedi. Ekinci, gerçek canlanmanın en erken 2027 yılında yaşanabileceğini ifade etti. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat ise konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği ve aynı zamanda mevduat faizlerinin de yüksek olmasının konut satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi.
Piyasaların canlanması ve alım-satımın hareketlenmesi için konut kredi faiz oranlarının kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini belirten Canpolat, “Bu şekilde olursa konut kredi faiz oranlarının düşmesiyle piyasalar canlılık gösterir, bir hareketlilik başlar"şeklinde konuştu.