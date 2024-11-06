Sinan Öncel: Kira sorunu artık memleket meselesi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Bakan Şimşek’in açıklamasının, ticari alan kiralarıyla ilgili mevzuatta değişiklik yapılması yönündeki taleplerinin haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

“Mevzuat gözden geçirilmeli”

Markalar için kiranın en büyük iki maliyet kaleminden biri olduğunu hatırlatan Öncel, şöyle devam etti: “Fahiş kira artış talepleri perakende sektörünün bir numaralı sorunu olmaya devam ediyor. Çünkü 10 uzama yılını dolduran kontratlarda yüzde 500’e varan kira artışı talepleriyle karşılaşıyoruz.

Mevcut kontratlar 10 uzama yılının sonunda mülk sahibine sebepsiz fesih hakkı tanıyor. Mülk sahibine verilen bu hak, kiracının pazarlık gücünü tamamen ortadan kaldırıyor. Mağazanın dekorasyonu ve diğer düzenlemeler için yüklü miktarda yatırım yapan kiracı, çoğu zaman mülk sahibinin dayattığı rakamı kabul etmek zorunda kalıyor. Ticari alanlardaki bütün kiracılar aynı sorunla karşı karşıya bulunuyor. Sadece markalara özel bir durumdan bahsetmiyoruz.

Bu durum özellikle düşük kâr marjıyla çalışan markaları ve ülke genelinde binlerce mağazası bulunan indirim marketlerini etkiliyor. Kalıcı çözüm için mevzuatta değişiklik yapılması gerekliliği konusunda tam bir mutabakat oluştu. BMD olarak mevzuat değişikliği talebimizi ilgili bakanlıklarımıza ilettik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklaması, bu konunun sadece markaların sorunu olmaktan çıktığını ve artık bir memleket meselesi haline geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla daha fazla gecikmeden mevzuatın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.“

AVM verimlilik endeksi yıllık yüzde 58 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi eylülde 2023’ün aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 58 artarak 3 bin 371 puana yükseldi. Eylül için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 49,38 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görüldü. AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro eylülde Türkiye genelinde 12 bin 852 lira iken, İstanbul’da 15 bin 192 lira, Anadolu’da 11 bin 292 lira olarak gerçekleşti.