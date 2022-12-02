Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'ndan “Teslimde Öde” kampanyası

Yarım asırdır gayrimenkul geliştiren ve bu konutlara çeşitli finansman yöntemleri ile müşterilerinin erişmesini sağlayan gayrimenkul sektörünün öncü markalarından Sinpaş, tasarruf yapmak isteyenlere yeni kampanyalarıyla kolaylık sağlıyor. Bugüne kadar 120 bin kişiyi ev, ofis ve işyeri sahibi yapan Sinpaş; tasarrufa dayalı faizsiz finans desteği modeli Yapı Tasarruf Sandığı’nda Teslimde Öde Kampanyasını hayata geçirerek müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik fırsat sunuyor.

Peşinatı yetersiz olanlara yatırım fırsatı

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’nın yeni kampanyası ile bankasız ve faizsiz ev, iş yeri veya araç satın almak isteyen müşteriler hizmet bedelinin bütçelerine uygun bir miktarını üyelik aşamasında yatırdıktan sonra ödemelerinin kalanını teslimat ayına kadar erteleyebilecekler. Hizmet bedelini peşin ödeme imkanına sahip olmayan ancak tasarruf sistemi üzerinden ev ya da araç sahip olmak isteyenlere büyük kolaylık sağlayacak olan kampanyadan faydalanmak ise oldukça kolay. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı şubelerinin yanı sıra online hizmet ağıyla da tasarruf danışmanlığı hizmeti alabiliyor.

Gurbetçiler Sinpaş güveni ile tasarruf yapıyor

Tasarruflarını Sinpaş güvencesiyle değerlendirmek isteyen gurbetçiler de Yapı Tasarruf Sandığı’nın online görüşme hizmetlerine büyük ilgi gösteriyor. Kanada, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Somali, Tanzanya ve Türkmenistan’da yaşayan Türk vatandaşları, Sinpaş’ın danışmanlık hizmeti ile tasarruflarını değerlendirebiliyor.

Bankasız, faizsiz bütçeye uygun ödeme planları

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, sunduğu; “Planlı Tasarruf Modeli, Avantajlı Tasarruf Modeli, Esnek Tasarruf Modeli” gibi tasarruf yöntemleriyle isteyen herkese finansal ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlıyor. Her gelir grubundan dileyen herkes, tüm ihtiyaçlarını; kişiye özel ödeme seçenekleri, yatırım tutarına özel teslim tarihleri, hızlı, kolay ve uygun maliyet olanakları sunan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile karşılayabiliyor.