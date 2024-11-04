Site aidatlarına ve yönetime sıkı denetim geliyor: Keyfiliğe son verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Ekim 2024’te Ankara’da düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler ile sektör temsilcisi sivil toplum kuruluşlarının katıldığı çalıştayda bu sorunları masaya yatırdı.

Türkiye gazetesindeki habere göre, çalıştayda vatandaştan gelen şikâyetler doğrultusunda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan ilgili mevzuatta güncelleme amacıyla hazırlık başlatıldı. Taslak son halini aldıktan sonra görüşe açılacak, gelen değerlendirmelerin ardından son şeklini alacak.

Yetki belgesi şart olacak

Mevzuat taslağına göre, yapıların yönetimini üstlenecek firmalar, kayıt altına alınacak, yetki belgesi şart olacak. Tesisler büyüklük ve hizmet alanına göre sınıflandırılacak.

Tesis yönetim şirketlerince, sunulan hizmetlerin niteliği belirlenecek, bu şirketler sınıflandırılıp yetkilendirilecek, kayıtlarının tutulması için usul ve esaslar belirlenecek. Aynı zamanda bu şirkette çalışanların nitelikleri, eğitim faaliyetleri incelenecek. Şirketlerin icraatlarının denetlenmesi için bir dizi düzenleme yapılacak. Yönetici ve hizmet personeli belirli eğitim ve şartlara uygunsa çalışabilecek.

Şirketler, Bakanlığın belirleyeceği standartlara uygun, kat maliklerine karşı mali ve idari olarak şeffaf bilgi akışını sağlamak zorunda olacak. Apartman ve site yönetimleri Bakanlık tarafından denetlenecek. Kurallara uymayan şirketlere faaliyetten yasaklanmaya kadar derecelendirilen çeşitli yaptırımlar uygulanacak.