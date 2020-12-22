Son 1 yılda konut fiyatları yüzde 25; kira fiyatları 18 arttı

Türkiye'deki satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki hareketleri analiz eden REIDIN tarafından hazırlanan endekslerin kasım ayı sonuçları sektördeki fiyat artışlarının sürdüğüne işaret etti. Buna göre, Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.98, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 25.25 oranında nominal artış gösterdi. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.72, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 17.71 oranında nominal artış kaydetti..



Sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, ülke genelinde aylık bazda yüzde 3.39, yıllık bazda ise yüzde 31.64 şeklinde gerçekleşti. Kasım ayında amortisman süresi ülke düzeyinde 20.5 yıl olarak ölçüldü, yıllık brüt getiri oranı ise yüzde 4.99 olarak kaydedildi.