SON DAKİKA: 2024'te satılan konut sayısı belli oldu! Bir yılda dikkat çeken artış

TÜİK, Türkiye genelinde 2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 konut satıldığını açıkladı.

Verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkari ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,4 oranında artarak 212 bin 637 oldu. Aralıktaki satışların Aralık 2022'deki seviyeyi geçmesi dikkat çekti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 285,3 oranında artarak 23 bin 277 oldu. 2024 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 10,8 oranında azalarak 158 bin 486 oldu.

İkinci el konut satışları önceki yıla göre yüzde 17,4 oranında artarak 993 bin 564 olarak gerçekleşti.