SON DAKİKA: Konut fiyatlarında reel gerileme sürüyor! 'Merkez' son verileri açıkladı
Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Konut fiyatları ülke çapında aylık bazda yüzde 4,7 artış göstererek enflasyonun altında arttı. Yıllık artış ise yüzde 31,9 olarak kayda geçti. Bu da konut fiyatlarının bir yılda reel olarak yüzde 7,2 oranında azaldığını ortaya koydu. Konut fiyatlarının en çok ve en az arttığı kentler belli oldu.
Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni bugün web sitesinden duyurdu.
Buna göre endeks önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarak 165,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu da konut fiyatlarının ocak ayındaki yüzde 5,03'lik enflasyonun altında kaldığını gösterdi.
Konut fiyatları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 oranında artarken, aynı dönemde reel olarak yüzde 7,2 oranında azalış gösterdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları
Verilere göre İstanbul'da konut fiyatlarında aylık artış yüzde 3, yıllık yüzde 29,6 olurken, bu oran Ankara'da sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 36,6; İzmir'de yüzde 4,9 ve yüzde 29,6 oldu.
Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır, konut fiyatlarının en çok yükseldiği kentler oldu. Antalya, Burdur ve Isparta'da konut fiyatlarındaki artış yüzde 15 seviyesinde kaldı.