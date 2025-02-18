SON DAKİKA: Konut fiyatlarında reel gerileme sürüyor! 'Merkez' son verileri açıkladı

Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni bugün web sitesinden duyurdu.

Buna göre endeks önceki aya göre yüzde 4,7 oranında artarak 165,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu da konut fiyatlarının ocak ayındaki yüzde 5,03'lik enflasyonun altında kaldığını gösterdi.

Konut fiyatları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,9 oranında artarken, aynı dönemde reel olarak yüzde 7,2 oranında azalış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları

Verilere göre İstanbul'da konut fiyatlarında aylık artış yüzde 3, yıllık yüzde 29,6 olurken, bu oran Ankara'da sırasıyla yüzde 5,7 ve yüzde 36,6; İzmir'de yüzde 4,9 ve yüzde 29,6 oldu.

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır, konut fiyatlarının en çok yükseldiği kentler oldu. Antalya, Burdur ve Isparta'da konut fiyatlarındaki artış yüzde 15 seviyesinde kaldı.