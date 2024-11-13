SON DAKİKA: Yabancılara satılan konut sayısı belli oldu! İlk sırada Ruslar var

TÜİK, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde ekim ayında 165 bin 138 konut satıldı. İlk dokuz aydaki satışlar ise 1 milyon 112 bin 374 olarak gerçekleşti

Verilere göre yabancılara satışlar ekimde önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında azalarak 2 bin 122 oldu. Ekimde toplam satışlarda yabancıların payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul ve 148 ile Mersin oldu.

Dokuz ayda büyük düşüş

Yabancılara konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 373 ile Rusya Federasyonu, 172 ile İran ve 136 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.