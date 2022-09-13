Sosyal konut projesine dair detaylar belli olmaya başladı. Vatandaşlar ucuz sosyal konut projesine büyük ilgi gösterirken, en çok merak edilen soruların başında ise "sosyal konut hangi illerde yapılacak" geliyor. Konut, arsa ve işyeri satışının yapılacağı proje kapsamında detaylar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından belli olacak.

Hangi illerde sosyal konut yapılacak?

TOKİ tarafından yapılacak sosyal konutların Türkiye'nin 81 ilinde yapılması planlanıyor. Bu ucuz konutlardan satın almak isteyenlerde ise en az 1 yıl projenin yapılacağı şehirde ikamet etme şartı aranmaktadır. Ayrıca projeye başvuracak vatandaşların kendisi, eşi ve velayetinde bulunan çocukları üzerine ülke sınırları içerisinde bir tapu kaydının olmaması gerekiyor. Bu şartları karşılayan 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar sosyal konut başvurusu yapabilecek. Sosyal konut başvuru şartlarına göre her haneden sadece bir kişi projeye başvurabilecek.

Yapılacak sosyal konut projesinde engellilere, şehir yakınlarına, gazilere ve gençlere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül'den sonra doğanlar müracaat edebilecek. Sosyal konut başvuru şartı olarak hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla 16 bin Türk lirası, yurt genelinde ise en fazla 14 bin Türk lirası olması şartı aranacak. Sosyal konut projesinde aylı taksitler 240 aya kadar vadeye yayılabilecek ve taksit tutarları asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarlarda olacak.