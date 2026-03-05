Stranger Things dizisinin yıldızı tek yatak odalı evini 1,6 milyon dolara sattı

“Stranger Things” dizisindeki Robin Buckley rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Maya Hawke, Manhattan’daki dairesini satışa çıkardıktan kısa süre sonra müşteri buldu. Hawke, Greenwich Village’ta bulunan dairesini 1,6 milyon dolar karşılığında sattı.

Oyuncu, söz konusu evi Eylül 2021’de 1 milyon 350 bin dolara satın almıştı. Daire Kasım ayında satışa çıkarıldı ve yaklaşık bir ay içinde alıcı buldu. Satış işlemi ise hafta başında tamamlandı.

Tek yatak odası, tek banyo

Doğu 9. Cadde’de bulunan ve 1925 yılında inşa edilen tarihi bir binanın altıncı katında yer alan daire yaklaşık 93 metrekare büyüklüğünde. Tek yatak odası ve tek banyoya sahip olan ev, yüksek tavanları ve klasik mimarisiyle dikkat çekiyor.

11 metrelik yüksek tavan

Dairenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise 11 metrelik yüksek tavana sahip oturma odası. Üç büyük kemerli pencere, mermer şömine ve yerleşik kitap rafları dairenin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Evi alanın kimliği açıklanmadı

Dairenin bulunduğu kooperatif yapı kompleksi üç binadan oluşuyor ve ünlü mimar Harvey Wiley Corbett tarafından tasarlandı. Corbett, özellikle 1910-1920’li yıllarda New York’ta inşa edilen gökdelen projeleriyle tanınıyor.

Aynı blokta ayrıca ünlü oyun yazarı Terrence McNally uzun yıllar yaşamıştı. Oyuncu Maya Hawke’ın dairesini satın alan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.