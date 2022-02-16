'Tapu dolandırıcılığı web tapu ile önlenebilir'

Leyla İLHAN

Son dönemlerde özellikle tapu dairelerinde sahte vekâletle yapılan işlemler artarken, bu süreçten özellikle yurt dışında yaşayan yaşlıların etkilendiği belirtiliyor.Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, bu konuda önlem olarak e-Devlet’ten tüm tapuların üzerine “ben gelmeden işlem yapılamaz” beyanı koymalarını önerdi.

Tapu dairelerinde bu tarz işlemlerin önemli bir kısmının engellendiğini söyleyen Kiraz, “Ama gözden kaçanda oluyor. Daha çok yurt dışında yaşayan yaşlı kişiler hedef oluyor. Bu beyan konulursa vekaletle işlem yapılamıyor.” diye konuştu.

Kiraz, sahte vekaletname ile satılan 3’üncü kişiden yolsuz tescil ile tapuyu geri alınabildiğini, ancak o kişinin satması ve iyi niyetli olması halinde ise alınamadığına dikkat çekti.

“Emlak vergisi öderken öğreniyorlar”

Tapu Müdürlükleri nezdinde sahte vekâlet yahut sahte kimlik kullanmak suretiyle tapu devir işlemlerinin yapılması neticesinde yaşanan mağduriyetlerin öteden beri yaşandığını aktaran Mono Hukuk Kurucusu Avukat Hanife Emine Kara da, bu gibi sahtecilikler için çoğunlukla 60 yaş ve üzeri vatandaşların tapularının dolandırıcılar tarafından hedef alındığını kaydetti.

Uzun süredir tapuda işlem yapmayan, özellikle de emlak vergilerini ödemeyen vatandaşlar, bir süre sonra emlak vergilerini ödemek istediğinde, adlarına kayıtlı tapu bulunmadığı bilgisi ile karşı karşıya kaldığını ve çoğunlukla sahtecilik bu şekilde gün yüzüne çıktığını belirten Kara, “Bu gibi durumların önüne geçmek adına vatandaşların öncelikli olarak yapması gereken; web tapu uygulamasını kullanarak, beyan işlemleri bölümünden ‘işlem yapılmaz beyan tesisi’ni seçmeleridir. Bu beyanın bildirilmesi ile artık vatandaş bizzat tapuya gitmeden üçüncü kişilerin tapuda işlem yapması mümkün olmayacak.” dedi.

Web tapu uygulamasına kayıt olan vatandaşların kayıt ettikleri telefon numaralarına, bu uygulamaya her girişte kısa mesaj ile bilgi verildiğini aktaran Kara, “Böylece örneğin kötü niyetli üçüncü kişiler tapunuzun satışı için sizin adınıza web tapudan başvuruda bulunmak istediğinde bu durum tarafınıza kısa mesaj ile bildirilecek.” açıklamasını yaptı.

“Vekalet sadece satılan taşınmazla sınırlandırılmalı”

Ayrıca bir taşınmazının satışı için üçüncü bir kişiye noterden vekâlet verilir iken, vekile verilecek yetkinin sadece satışa konu taşınmaz ile sınırlı tutulmasının önem arz ettiğine dikkat çeken Hanife Emine Kara, “Bu doğrultuda vatandaşların, vekâletnamede ‘Türkiye sınırları dâhilinde adıma kayıtlı olan tüm taşınmazların satışı’ ibaresi yerine, özellikle satışa konu taşınmaz bilgilerinin açıkça yer verilmesine dikkat etmesi gerekir.” diye konuştu.