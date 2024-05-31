Tarihi Tahir Han TSKB'ye 440 milyon TL’ye satıldı

Hayati ARIGAN

Tütün tüccarı Kavalalı Tahir İsmail Bey tarafından 1935’te yaptırılan İstanbul Karaköy’de Galataport’un karşısında bulunan Tahir Han, açık artırmayla satıldı. 230 milyon TL muhammen değer biçilen ikinci grup kültür varlığı olan Tahir Han, hissedarlarının ortaklığın giderilmesi davası sonucunda satışa çıkarılmıştı.

İstanbul Boğazı’nı gören 7 katlı tarihi yapı için birinci artırma başlangıç bedeli 115 milyon 30 bin lira belirlenmişti. Birinci arttırmanın son günü Tahir Han’ın 144 hissesinin 106’sını elinde bulunduran TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 440 milyon TL teklif vererek Tahir Han’ın tamamına sahip oldu. TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisse payı düşüldükten sonra sorumlu olduğu bakiye ihale bedeli 116 milyon 111 bin TL ve 5 milyon TL ilam harcı ödeyecek.

Mimar Vedat Tek imzalı

Tahir Han, 1935’te tütün tüccarı Kavalalı Tahir İsmail Bey tarafından yaptırıldı. Tahir İsmail Bey, bugün Yunanistan sınırları içinde yer alan Kavala’dan Darıca’ya göç etti. Ticaretle uğraşan Tahir İsmail Bey, Türkiye’nin formel eğitim görmüş ilk Türk mimarı Vedat Tek’in imzasını taşıyan Tahir Han’ı 1935’te inşa ettirdi. Tahir İsmail Bey, 1 Kasım 2017’de tutuklanan Osman Kavala’nın dedesi.

Hissedarlar dava açtı

Tahir Han’ın hissedarlarından çoğunluk hissenin sahibi olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ömer Faruk Çelik, 2019’da İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ortaklığın satış sureti ile giderilmesi davası açmıştı. Mahkeme 15 Aralık 2020’de kararını vererek Tahir Han’ın satışına karar vermişi.

7 katlı, mozaik kaplı, kâgir yapı

Korunması gerekli taşınmaz ve II. Grup Kültür varlığı olan eski Tahir Han İstanbul’un Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi’nde, Galataport’un karşısında bulunuyor. 606 metrekare yüzölçümlü, kâgir Tahir Han hazır zemin, asma ve teras kat olmak üzere 7 kattan oluşuyor.

1935 yılında yapılan 2. grup eski eser özelliği olan tarihi yapının tüm katları ticari amaçlı yapı olarak düşünülerek inşa edilmişti. Uzun süreler ticari amaçlı olarak kullanılan Tahir Han, son zamanlarda tüm kiracılar tarafından boşaltılmıştı. Binanın dış cephesi sıva üzeri boyalı, merdivenleri ve kat hollerinin mozaik kaplı, asansörü kullanım dışı, döküm kaloriferli, kömürlü ısıtma sistemi bulunuyor.

Boğaza nazır han

İş merkezlerinin ortasında Tahir Han, Karaköy sahiline, Galata Kulesi’ne ve Eminönü Meydanı’na yürüme mesafesinde Tüm binanın çok bakımsız kaldığı, binanın çok geniş çaplı bakım onarıma ihtiyacı bulunduğu bilirkişi raporunda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından söz konusu taşınmaza ilişkin; II. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edildiği ve II. Dönem restitüsyon projesinin uygun olduğu belirtildi. Tahir Han’ın 3 bin 200 metrekare kullanım alanı var. Binanın 3. katından itibaren özellikle 4, 5 ve çatı katının geniş görünüş açısında Boğaz manzarasına sahip. Terası 110 metrekare.