TOKİ, açık artırma ile konut ve iş yeri satacak

24 Eylül 2017

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul Kayaşehir'deki mahalle konseptli projesi içerisinde yer alan 108 konut ile 10 iş yerini "açık artırma yöntemi" ile satışa sunacak.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada, dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşları konut sahibi yaptıklarını söyledi.

Konut inşaatının yanında, ihtiyaç duyulan alanlarda da projeler ürettiklerini belirten Turan, İstanbul'un Kayabaşı bölgesinde, "mahalle konsepti" ile geliştirilmiş semt kültürünü barındıran konut projesinde yer alan 108 tripleks konut ile 10 iş yerini açık artırma yöntemi ile satışa çıkaracaklarını ifade etti.

Açık artırmanın 12 Ekim'de saat 13.30'da TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'unda yapılacağını aktaran Turan, ihaleye katılım şartları, proje detayları, ihale tarihleri ve yapacakları ihalelerinin ayrıntılı bilgisine "www.toki.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini dile getirdi.

Açık arttırmaya 108 tripleks, 10 iş yeri sunulacak

Turan, açık arttırmaya sunulacak 108 tripleks konut için açılış fiyatının 658 bin lira, 10 iş yerinin ise 321 bin lira olacağını belirterek ödeme planının yüzde 25 peşin, 120 ay vade şeklinde olacağını bildirdi.

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetlerinin Türkiye Halk Bankası tarafından yürütüleceğine dikkati çeken Turan, "Başvurular, teminatlar Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir." dedi.

Kayabaşı bölgesinin hızla geliştiğini belirten Turan, bu bölgede planlı şekilde küçük ve orta ölçekli esnafın modern iş yerlerinde çalışmaları için projeler tasarladıklarına değindi.

Başvurular 27 Eylül'de başlayacak

Kayaşehir'deki konut ve iş yerleri için başvuruların 27 Eylül-12 Ekim'de yapılabileceğini ifade eden Turan, 12 Ekim'de yapılacak açık artırma sonrası alıcı olmayanların teminatlarının 19 Ekim'de iade edilmeye başlanacağını vurguladı.

Turan, inşaatı tamamlanma aşamasındaki konut ve iş yerlerinin farklı gelir gruplarını bir araya getireceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada mahalle konseptinden bahsediyorsak bunun en önemli dinamiklerinden bir tanesi de farklı ekonomik katmandan insanların bir arada yaşadığı yerdir. Sadece alt gelir grubundan insanların yaşadığı yerde semt, mahalle oluşmaz. Bizim geleneksel mahalle kültürümüz farklı gelir grubundan insanların bir arada yaşadığı yerdir. Satışa sunacağımız konut ve iş yerleri de farklı gelir grubunda olan vatandaşlarımızı bir araya getirip özlediğimiz mahalle kültürünü yaşatacak."

Kaynak: AA