TOKİ açıkladı: Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir de var: 44 ilde yüzlerce arsa satışa çıktı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde 552 arsayı açık artırmayla satışa çıkardığını duyurdu. Söz konusu şehirlerin arasında İstanbul, Ankara ve İzmir de bulunuyor.

Toplam büyüklük 3 milyon metrekarenin üzerinde

Arsaların toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 TL olarak belirlendi. 552 arsanın yaklaşık büyüklüğü ise 3 milyon 976 bin 625 metrekare.

Bahsi geçen 44 il arasında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova bulunuyor.

Açık artırma 16 ve 17 Nisan'da

Açık artırma, 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif yapılabilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Adana Çukurova'da özel sağlık tesisi, Ankara Etimesgut'ta konut, özel sağlık tesisi, Yenimahalle'de küçük sanayi, Antalya'da turizm-ticaret, Aydın Didim'de turizm tercihli konut, İstanbul Başakşehir'de konut, ticaret ile İzmir Aliağa'da sanayi ve depolama alanları yer alıyor.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabiliyor.