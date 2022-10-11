TOKİ arsa başvurusu nereden yapılıyor?

100 bin konut arsası için başvuru yapmayı bekleyenler 10 Ekim'den itibaren TOKİ arsa başvurusu yapabiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın YENİ BİR GÜN! 1 MİLYON arsa 10 BİN iş yeri için başvurularımız YARIN başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak." ifadelerini kullandı.

İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın YENİ BİR GÜN!



1 MİLYON arsa

10 BİN iş yeri için başvurularımız YARIN başlıyor.



Kendi işini kurmak,

arsaya kendi evini yapmak isteyenler

7 Kasım’a kadar başvurabilir.



Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak. pic.twitter.com/eE5Afv64ic — Murat KURUM (@murat_kurum) October 9, 2022

10 Ekim'de başlayan TOKİ arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek ve başvuru sürecinin ardından kura ile 100 bin konut arsası sahibini bulacak.

TOKİ arsa başvuru şartları nelerdir?

T.C. vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş, aylık gelir durumu 16 bin Türk lirasının altında olan, arsa başvurusunda bulunulan ilçe nüfusuna kayıtlı olan, kendisinin, eşinin ya da ergin olmayan çocuğunun üzerine kayıtlı bir ev ya da apartman dairesine karşılık olan arsa payı bulunmayan, TOKİ tarafından yapılan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olan vatandaşlar TOKİ arsa başvurusu yapabilecek.

Hem ev hem arsa arsa başvurusunda bulunulur mu?

TOKİ'nin ilk evim projesine başvuru yapanlar, aynı zamanda ilk evim arsa projesine de başvuru yapabilirler. Ancak her iki projede de asil olmaya hak kazanmaları halinde vatandaşların sadece bir projeyi seçmeleri gerekiyor.

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır?

Vatandaşlar TOKİ arsa başvurularını Ziraat Bankası'ndan yapabilecek.