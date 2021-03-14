TOKİ, Elazığ'da 1564 köy evinin ihalesini yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Baskil, Sivrice ve Maden ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde 4 etap şeklinde toplam 1564 ev ihale edildi.

Köy evleri radya temel üzerine inşa ediliyor

Depremin ardından köylerdeki depremzedelerin yaralarını sarmak için TOKİ tarafından geri dönüşüm özellikli, çelik konstrüksiyonlu, depreme ve yangına dayanaklı köy evleri yapılıyor. Elazığ ve Malatya'daki köy evleri, radye temel üzerine, ileri yapı teknolojisiyle inşa ediliyor.

Bölgede yaşayanlar artık eski, kerpiç ve depreme dayanıksız evlerden kurtulup yeni, modern ve depreme dayanıklı evlerinde yaşayacak. Yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor. Köy evleri projesi kapsamında Elazığ'da 1564, Malatya'da ise 1555 ev inşa ediliyor. Bu kapsamda TOKİ, Elazığ'ın Baskil, Sivrice ve Maden ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde 4 etap şeklinde toplam 1564 evin ihalesini tamamladı. Elazığ'da merkeze bağlı köylerde evlerin inşası ise üç etap halinde sürüyor.

Üç etapta toplam 911 konut inşa ediliyor. Evlerin yapımının hızla sürdüğü köylerde, projenin 1. etabını oluşturan ve yapımına ilk başlanan Elazığ'ın merkeze bağlı Değirmenönü, İçme ve Koçkale köylerinde de evler tamamlandı. Bu konutların bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi, diğer evlerin gelecek aylarda verilmesi hedefleniyor. Baskil ve Maden ilçelerine bağlı köylerde 404, Sivrice ilçesine bağlı köylerde de 329 evin yapımı hızla sürüyor.

Malatya’da 132 ev ve 63 ahır tamamlandı

Malatya'da yapımı tamamlanan 132 köy evi ve 63 ahırın teslimi yapılacak. Depremden etkilenen Malatya'da, daha çok kırsalda yaşayan ve hayvancılıkla geçinenler için de TOKİ tarafından modern ve depreme dayanıklı köy evleri inşa ediliyor. TOKİ tarafından, Malatya'nın Battalgazi, Kale, Yeşilyurt, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 1555 köy evinin ihalesi gerçekleştirildi. Evlerin yanı sıra 4-5 büyükbaş hayvanın kalabileceği 637 ahır da yapılıyor. Tamamlanan 8 köy evi ve 3 ahır vatandaşlara teslim edildi. Ayrıca, yapımı tamamlanan 132 köy evi ve 63 ahırın teslimi de gelecek günlerde yapılacak.