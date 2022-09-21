TOKİ indirim kampanyası nedir? Erken ödeyene indirim geliyor
TOKİ indirim kampanyası merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sosyal konut projesine talep oldukça yüksek olurken, vatandaşlara bu kez de TOKİ indirim kampanyası konusunu araştırmaya başladı. TOKİ indirim kampanyası hakkında detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı duyuruldu.
TOKİ indirim kampanyası açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Murat Kurum sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
TOKİ sosyal konut başvuru şartları nelerdir?
TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklardan başvuru bedeli olarak 500 TL alınacak. Proje için başvurular 5 kategoride olacak.
İlk kategori "Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri" olurken, ikinci kategori "En az %40 engelli vatandaşlar", üçüncü kategori "Emekli vatandaşlar", dördüncü kategori "Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlar", son kategori ise "Diğer alıcı adayları" şeklinde olacak.
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,
- Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).
- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)
- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.
- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.