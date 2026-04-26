TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut projesi 2026: İstanbul’da TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut için süreç başladı. 2026 TOKİ İstanbul projesinde ilçe ve mahalle bazlı resmi dağılım henüz netleşmezken, başvuru yapan milyonlarca vatandaş “TOKİ İstanbul evleri hangi ilçelerde yapılacak?” sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin sosyal konut için öne çıkan lokasyonlar netleşmeye başladı.
Projede konutların, şehrin gelişme akslarında, yeni yerleşim alanlarına uygun bölgelerde ve zemin açısından daha avantajlı ilçelerde yoğunlaşması bekleniyor.
İstanbul’da sosyal konutların hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası'nda belirlenen bölgelerde inşa edilmesi planlanırken, özellikle bazı ilçeler ön plana çıkıyor.
İstanbul TOKİ 100 bin konutta öne çıkan ilçeler:
Avrupa Yakası:
* Arnavutköy
* Başakşehir
* Esenler
* Çatalca
* Silivri
Anadolu Yakası:
* Tuzla
* Pendik
* Maltepe
Özellikle Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla, İstanbul’daki 100 bin sosyal konut projesinde en fazla konutun inşa edilmesi beklenen merkezler arasında gösteriliyor.