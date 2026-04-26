TOKİ İstanbul 100 bin sosyal konut projesi 2026: İstanbul’da TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?

TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin sosyal konut için öne çıkan lokasyonlar netleşmeye başladı.

Projede konutların, şehrin gelişme akslarında, yeni yerleşim alanlarına uygun bölgelerde ve zemin açısından daha avantajlı ilçelerde yoğunlaşması bekleniyor.

İstanbul’da sosyal konutların hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası'nda belirlenen bölgelerde inşa edilmesi planlanırken, özellikle bazı ilçeler ön plana çıkıyor.

İstanbul TOKİ 100 bin konutta öne çıkan ilçeler:

Avrupa Yakası:

* Arnavutköy

* Başakşehir

* Esenler

* Çatalca

* Silivri

Anadolu Yakası:

* Tuzla

* Pendik

* Maltepe

Özellikle Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla, İstanbul’daki 100 bin sosyal konut projesinde en fazla konutun inşa edilmesi beklenen merkezler arasında gösteriliyor.