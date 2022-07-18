TOKİ İstanbul başvuru şartları nelerdir? TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ İstanbul başvuru şartları ve başvuru tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İstanbul'da TOKİ konutlarını açık artırmayla satacağını açıklamasının ardından konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ İstanbul başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Buna ek olarak, TOKİ İstanbul başvurusu nasıl yapılır, sorusu da en fazla merak edilenler arasında yer alıyor.

Hangi konutlar satılacak?

Bakanlığın açıkladığı bilgiye göre, TOKİ İstanbul konut satışları kapsamında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesinde yer alan konutlar satışa çıkarılacak.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi kapsamında inşa edilen 110 konut için 2 Ağustos 2022 Salu günü saat 10.30'da, Beyoğlu Sütlüce Projesi kapsamındaki 75 konut için ise 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırma yapılacak.

İki proje kapsamında bulunan toplam 185 konut açık artırma ile satılacak. Açık artırma TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca vatandaşlar "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden de canlı yayınla açık artırma için teklif verebilecek ve ihaleyi takip edebilecek.

TOKİ başvuru şartları nelerdir?