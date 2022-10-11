TOKİ işyeri başvurusu nereden yapılıyor?
TOKİ işyeri başvuruları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, TOKİ arsa başvurusu konusunda detayların Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını duyurdu. Aylık geliri 16 bin Türk lirasının altında olanlar TOKİ işyeri başvurusu yapabilecek.
TOKİ 10 bin işyeri başvuruları 10 Ekim'de başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın YENİ BİR GÜN! 1 MİLYON arsa 10 BİN iş yeri için başvurularımız YARIN başlıyor. Kendi işini kurmak, arsaya kendi evini yapmak isteyenler 7 Kasım’a kadar başvurabilir. Detayları Cumhurbaşkanımız Kabine toplantımız sonrası duyuracak." ifadelerini kullandı.
10 Ekim'de başlayan TOKİ işyeri başvuruları 7 Kasım 2022 tarihinde sona erecek ve başvuru sürecinin ardından kura ile 10 bin konut arsası sahibini bulacak.
TOKİ işyeri başvuru şartları nelerdir?
• TC Vatandaşı olmak
• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak
• Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak
• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak
• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması
Ödeme şartları nelerdir?
• Başvuru bedeli : 2000 TL
• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,
• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)
TOKİ işyeri başvurusu nasıl yapılır?
Vatandaşlar TOKİ işyeri başvurularını E-Devlet üzerinden ve İl Merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak.