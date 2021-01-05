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TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, İzmir'in Menderes ilçes ve İstanbul'un Şile ilçesinde toplam 4 arsa için satış ihalesi düzenlenecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, İzmir'in Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde 3 adet otel nitelikli, İstanbul'un Şile ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde ise 1 adet arsa için satış ihalesi düzenlenecek.

İhale 14.01.2021 Perşembe günü T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü Ek Binası Konferans Salonu Halkalı / İSTANBUL adresinde yapılacak.

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