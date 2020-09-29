TOKİ konut satışı ilanlarını yayınladı

29 Eylül 2020

TOKİ konut satışı ile çeşitli illerde konut ve iş yerini satışa çıkaracak. Belirlenen gayrimenkuller için açık artırma yöntemi uygulanacak. 176 konut ve 155 iş yeri satışında yüzde 10 peşinat ve 120 ay vade seçeneğinden yararlanılabilecek.

TOKİ konut satışı ve iş yeri satışı ilanlarındaki taşınmazlar Adana, Ankara, Batman, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop ve Sivas şehirlerinde yer alıyor. TOKİ konut satışı 13 Ekim 2020 Salı günü saat 11.00'de, iş yerleri için ise 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 11.00'de açık artırma düzenlenecek. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Alıcılar internetten (www.emlakyonetim.com.tr) teklif verebilecek.