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TOKİ kurasız 20 bin konut başvuruları ne zaman? TOKİ'nin 20 bin konut projesi hangi illerde inşa edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum müjdeyi verdi ve 64 ilde 20 bin konutun satışa çıkarılacağını belirtti. Bu gelişme ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarda heyecan yaratırken kampanyanın ayrıntıları öğrenilmeye çalışıyor. Özellikle başvuru tarihlerini ilgi bir hayli fazla...

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TOKİ kurasız 20 bin konut başvuruları ne zaman? TOKİ'nin 20 bin konut projesi hangi illerde inşa edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir kampanyaya daha imza atıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için uygun fiyatlı 20 bin konut satışa çıkacak. Bakan Kurum'un açıklamaları sonrası ayrıntılar öğrenilmeye çalışılırken tekrar eden soru ise "TOKİ kurasız 20 bin konut başvuruları ne zaman" oluyor.

Başvuru tarihleri

15 Haziran – 17 Temmuz 2025

2+1 Konutlar

Peşin fiyat (% 25 indirimli): 2,1 – 5,4 milyon TL

3+1 Konutlar

Peşin fiyat: 2,7 – 6,2 milyon TL

Başvuru koşulları

T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Eş veya kendi üzerine kayıtlı evi bulunmamak
Gelir veya ikametgâh şartı aranmıyor

TOKİ kurasız 20 bin konut başvuruları ne zaman? TOKİ'nin 20 bin konut projesi hangi illerde inşa edilecek? - Resim : 1

Ödeme seçenekleri

Peşin – %25 indirim

%50 peşinat + 72 ay vade – %8 indirim

%50 peşinatın yarısı şimdi, yarısı 12 ay sonra + 60 ay vade

Başvuru kanalları

Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubeleri

toki.gov.tr

444 86 54

Kaynak: HABER MERKEZİ