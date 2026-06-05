TOKİ kurasız 20 bin konut başvuruları ne zaman? TOKİ'nin 20 bin konut projesi hangi illerde inşa edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir kampanyaya daha imza atıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için uygun fiyatlı 20 bin konut satışa çıkacak. Bakan Kurum'un açıklamaları sonrası ayrıntılar öğrenilmeye çalışılırken tekrar eden soru ise "TOKİ kurasız 20 bin konut başvuruları ne zaman" oluyor.

Başvuru tarihleri

15 Haziran – 17 Temmuz 2025

2+1 Konutlar

Peşin fiyat (% 25 indirimli): 2,1 – 5,4 milyon TL

3+1 Konutlar

Peşin fiyat: 2,7 – 6,2 milyon TL

Başvuru koşulları

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Eş veya kendi üzerine kayıtlı evi bulunmamak

Gelir veya ikametgâh şartı aranmıyor

Ödeme seçenekleri

Peşin – %25 indirim

%50 peşinat + 72 ay vade – %8 indirim

%50 peşinatın yarısı şimdi, yarısı 12 ay sonra + 60 ay vade

Başvuru kanalları

Halk Bankası veya Ziraat Bankası şubeleri

toki.gov.tr

444 86 54