TOKİ'den AVM ve rezidans satışı
Toplu Konut İdaresi Başkanlı (TOKİ) İstanbul Küçükçekmece’de bulunan KoruFlorya’daki 5 katlı alışveriş merkezi ile 26 rezidans daireyi açık artırma ile satışa çıkarıyor.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlı (TOKİ) İstanbul Küçükçekmece’de bulunan KoruFlorya’daki 5 katlı alışveriş merkezi ile 26 rezidans daireyi açık artırma ile satışa çıkarıyor. Proje içindeki daireler 3+1, 4+2 ve 6+2 büyüklüğünde olup 2.665.000 TL başlangıç fiyatı ve yüzde 20 peşin, 60 ay vade seçeneği de bulunuyor.