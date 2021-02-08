  1. Dünya Gazetesi
  2. Emlak
  3. TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de arsa satışı
Takip Et

TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de arsa satışı

TOKİ, İstanbul'da Arnavutköy Taşoluk, Çatalca Nakkaş ve Silivri Çanta ile Kocaeli'de Dliovası Çerkeşli, Gebze Pelitli ve Gölcük İhsaniye'deki arsa satışı ihalesine çıkıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et


Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. İstanbul ili Arnavutköy Taşoluk, Çatalca Nakkaş ve Silivri Çanta ile Kocaeli ili Dliovası Çerkeşli, Gebze Pelitli ve Gölcük İhsaniye'deki ilanda nitelikleri ve yüzölçümleri belirtilen nitelikli arsaları satışa çıkarıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız