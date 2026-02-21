TÜİK verileri açıklandı: En çok ve en az konut satılan iller

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalarak 111 bin 480 oldu. İstanbul 20 bin 412 konut satışı ve yüzde 18,3’lük payıyla en çok konut satışı yapılan il olurken, Ankara 10 bin 207 satışla ikinci, İzmir ise 6 bin 618 satışla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları toplam satışların yüzde 18,2’sini oluşturdu. İstanbul 4 bin 146 ipotekli satışla ilk sırada yer alırken, en az ipotekli satış Bayburt (5), Bingöl (8) ve Tunceli’de (8) gerçekleşti.

Diğer satış türlerinde Türkiye genelinde 91 bin 480 konut el değiştirdi. Bu kategoride İstanbul 16 bin 266 satışla lider olurken, Ankara 7 bin 944, İzmir ise 5 bin 353 satışla sıralamayı takip etti. En az diğer satış Hakkari’de 36 konut olarak kaydedildi.

Satış türlerine göre Türkiye’de 34 bin 69 konut ilk satış, 77 bin 411 konut ise ikinci el olarak gerçekleşti. İlk satışların payı yüzde 30,6, ikinci el satışların payı ise yüzde 69,4 oldu.

En az konut satışı yapılan iller arasında Hakkari (46), Tunceli (50) ve Bayburt (73) yer aldı.