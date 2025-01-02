Türk geliştiriciler yurt dışında proje fırsatına bakıyor
Konut geliştiricileri rotayı yurt dışına çevirdi. Satışların daha hızlı ve kira getirilerinin cezbedici olduğunu söyleyen Trio Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sezgi Bilge, “O nedenle yüklenici de yatırımcı da yurt dışı fırsatları değerlendirmek istiyor, ağırlıklı Hırvatistan, Arnavutluk, Kıbrıs, Dubai’ye bakıyorlar. Geliştiricilerin 2025 yatırım planlarında yaklaşık yüzde 15 artış var” diye konuştu.
Hamide HANGÜL
Artan inşaat maliyetleri, ekonomik daralma ve krediye erişim zorluğuyla tıkanan konut geliştiricileri ve bireysel konut yatırımcıları rotayı yurt dışına çevirdi. Satışların daha hızlı, kira getirilerinin yüksek ve yatırım geri dönüş sürelerinin daha kısa olduğu hareketli pazarları arayan konut geliştiricileri, ağırlıklı Hırvatistan, Arnavutluk, Kıbrıs ve Dubai’de yatırım fırsatlarına bakıyorlar.
Uzmanlara göre, Türk geliştiricilerin 2025 yılında yurt dışı proje yatırılarında yaklaşık yüzde 15 artış bekleniyor. İnşaat sektörünün yeni rotası, talep eğilimi ve sektördeki gelişmeleri, konut geliştirici şirketlere ve bireysel yatırımcılara gayrimenkul danışmanlık hizmeti veren Trio Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sezgi Bilge’yle konuştuk. Bilge, ayrıca yüklenicilerle proje geliştirmeleri sürecinde yer aldıklarını, yatırım yapmak isteyen şirketlerle de çalıştıklarını söyledi.
İç piyasadaki artan inşaat maliyetleri ve krediye erişim zorluğuyla yılın ilk üç çeyreğinde yavaşlayan konut satışlarına işaret eden Bilge, Türk yüklenici ve alıcıların da yurt dışı fırsatlara baktığını belirterek, şöyle devam etti: “Yatırımcı şu anda daha çok global pazarda. Ağırlıklı yurt dışı fırsatlarına bakıyorlar. Çünkü orada hem fiyat anlamında, hem satış anlamında daha cazip bir pazar var.
Aslında enflasyon nedeniyle her ülkede ekonomilerde bir daralma oldu tabii ki ancak baktığınızda Avrupa, Amerika, İngiltere ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışlar çok daha hızlı ve kira getirileri de daha iyi. O nedenle Türk yatırımcı da yüklenici de şu anda yurt dışı fırsatlarını ağırlıklı olarak değerlendirmek istiyor.”
“Hareketli pazar arıyorlar”
Konut geliştiricilerinin en çok hangi ülkelere baktığına yönelik bir soru üzerine Sezgi Bilge, şu yanıtı verdi: “Türk yükleniciler ağırlıklı Karadağ, Hırvatistan, Arnavutluk, o bölgelerde bakıyorlar. Kıbrıs'a çok bakıyorlar. Dubai'ye de yapılıyor. Kıbrıs’ın kira getirisi çok iyi, keza Dubai de Karadağ da öyle.
Karadağ da daha çok rezidans mantığı var. Buralar talep aldığı için artık yükleniciler de hareketli pazarlar arıyorlar kendilerine. O ülkeler de hareketli gidiyor ve konut ağırlıklı ilerliyorlar. Amortisman sürelere de 7 yıl ile 15 yıl arasında maksimum.” Global pazarda yatırımların yaklaşık yüzde 45 oranında gayrimenkule yapıldığını belirten Bilge, “Türk konut geliştiricilerinin 2025 yılı için yatırım planlarında yaklaşık yüzde 10-15 artış var. Yurt dışında iş yapmak isteyen yükleniciler açısından” bilgilerini verdi.
“Yatırımcı ticari gayrimenkulde”
Türkiye’de talep ve yatırımın ağırlıklı ticari alan ve ofislerde olduğuna işaret eden Sezgi Bilge, konut fiyatlarında geçen yıl ortalama yüzde 15 düşüş görülse de ticari tafta bir gerileme yaşanmadığına dikkati çekti. Bilge, “Pandemide ofisten çalışmalar çok zayıflamıştı, Şimdi birçok şirket ofislere geri dönüyor. Şu anda konut yatırımı gerilerken ticaride artıyor. Boş ticari alanlar daha az. Ticari gayrimenkule yatırım ağırlıklı şu anda. Konut yatırımcıları da ofise yöneliyor.
Çünkü kira-amortisman süreleri çok daha kısa. Yatırım puanı daha yüksek. Konut yatırımcısı da artık ya ticari ya da arsa alıyor. Türkiye’den alıyorsa buralara yöneliyor veya kentsel dönüşüme gidecek eski binalardan gayrimenkul alabiliyor. Çünkü yenilendiğinde değeri artacak. Türkiye’de yatırımcıların ilgisini çeken alanlar buralar.”
Satışlar ilk çeyrek sonrası hareketlenir
İç piyasada ise 2025 yılının ilk çeyreğinden sonra gayrimenkul piyasasının hareketlenmesini beklediklerini dile getiren Sezgi Bilge, bunun nedenlerini şöyle özetledi: “Konut kredilerinde bir iyileştirme beklentisi bekleniyor ki olduğunda zaten bu satışları çok etkileyecek. Bir de fiyatların geri gelmiş olması da insanlara daha cazip hale geldi. O nedenle 2025'in ilk çeyreğinden sonra Türkiye'de de yatırımcılar daha hareketli olacak mutlaka. Yani projeden alınanlar konutlar şu anda zaten oluyor, o zaman da olacak” diye konuştu.
Yurt dışına bireysel yatırım yüzde 20 artar
Türk alıcıların ise globalde konut yatırımlarının son 4-5 yılda yaklaşık 10 kat arttığını, milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret eden Bilge, “Dubai ilk, Karadağ ikinci sırada, sonra Kıbrıs, İngiltere geliyor. Golden Vize sağlayan ülkelere çok fazla konut yatırımı var. Türklerin gözü yatırım için dünya pazarlarında. Konut almak için 2025 yılında yurt dışına gitmek isteyen bireysel konut yatırımcısında yüzde 17-20 artış olur” diye konuştu.