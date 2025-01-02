Türk geliştiriciler yurt dışında proje fırsatına bakıyor

Hamide HANGÜL

Artan inşaat maliyetle­ri, ekonomik daralma ve krediye erişim zorlu­ğuyla tıkanan konut geliştirici­leri ve bireysel konut yatırım­cıları rotayı yurt dışına çevirdi. Satışların daha hızlı, kira geti­rilerinin yüksek ve yatırım ge­ri dönüş sürelerinin daha kısa olduğu hareketli pazarları ara­yan konut geliştiricileri, ağır­lıklı Hırvatistan, Arnavutluk, Kıbrıs ve Dubai’de yatırım fır­satlarına bakıyorlar.

Uzman­lara göre, Türk geliştiricilerin 2025 yılında yurt dışı proje ya­tırılarında yaklaşık yüzde 15 ar­tış bekleniyor. İnşaat sektörü­nün yeni rotası, talep eğilimi ve sektördeki gelişmeleri, konut geliştirici şirketlere ve bireysel yatırımcılara gayrimenkul da­nışmanlık hizmeti veren Trio Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sezgi Bilge’yle konuş­tuk. Bilge, ayrıca yüklenicilerle proje geliştirmeleri sürecinde yer aldıklarını, yatırım yapmak isteyen şirketlerle de çalıştıkla­rını söyledi.

İç piyasadaki artan inşaat maliyetleri ve krediye erişim zorluğuyla yılın ilk üç çeyreğin­de yavaşlayan konut satışları­na işaret eden Bilge, Türk yük­lenici ve alıcıların da yurt dışı fırsatlara baktığını belirterek, şöyle devam etti: “Yatırımcı şu anda daha çok global pazarda. Ağırlıklı yurt dışı fırsatlarına bakıyorlar. Çünkü orada hem fiyat anlamında, hem satış an­lamında daha cazip bir pazar var.

Aslında enflasyon nede­niyle her ülkede ekonomilerde bir daralma oldu tabii ki ancak baktığınızda Avrupa, Ameri­ka, İngiltere ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışlar çok da­ha hızlı ve kira getirileri de daha iyi. O nedenle Türk yatırımcı da yüklenici de şu anda yurt dışı fırsatlarını ağırlıklı olarak de­ğerlendirmek istiyor.”

“Hareketli pazar arıyorlar”

Konut geliştiricilerinin en çok hangi ülkelere baktığına yönelik bir soru üzerine Sez­gi Bilge, şu yanıtı verdi: “Türk yükleniciler ağırlıklı Karadağ, Hırvatistan, Arnavutluk, o böl­gelerde bakıyorlar. Kıbrıs'a çok bakıyorlar. Dubai'ye de yapılı­yor. Kıbrıs’ın kira getirisi çok iyi, keza Dubai de Karadağ da öyle.

Karadağ da daha çok re­zidans mantığı var. Buralar ta­lep aldığı için artık yükleniciler de hareketli pazarlar arıyorlar kendilerine. O ülkeler de hare­ketli gidiyor ve konut ağırlıklı ilerliyorlar. Amortisman süre­lere de 7 yıl ile 15 yıl arasında maksimum.” Global pazarda yatırımların yaklaşık yüzde 45 oranında gayrimenkule yapıl­dığını belirten Bilge, “Türk ko­nut geliştiricilerinin 2025 yılı için yatırım planlarında yakla­şık yüzde 10-15 artış var. Yurt dışında iş yapmak isteyen yük­leniciler açısından” bilgilerini verdi.

“Yatırımcı ticari gayrimenkulde”

Türkiye’de talep ve yatırı­mın ağırlıklı ticari alan ve ofis­lerde olduğuna işaret eden Sez­gi Bilge, konut fiyatlarında ge­çen yıl ortalama yüzde 15 düşüş görülse de ticari tafta bir geri­leme yaşanmadığına dikkati çekti. Bilge, “Pandemide ofis­ten çalışmalar çok zayıflamıştı, Şimdi birçok şirket ofislere geri dönüyor. Şu anda konut yatırı­mı gerilerken ticaride artıyor. Boş ticari alanlar daha az. Ti­cari gayrimenkule yatırım ağır­lıklı şu anda. Konut yatırımcı­ları da ofise yöneliyor.

Çünkü kira-amortisman süreleri çok daha kısa. Yatırım puanı daha yüksek. Konut yatırımcısı da artık ya ticari ya da arsa alıyor. Türkiye’den alıyorsa buralara yöneliyor veya kentsel dönü­şüme gidecek eski binalardan gayrimenkul alabiliyor. Çünkü yenilendiğinde değeri artacak. Türkiye’de yatırımcıların ilgi­sini çeken alanlar buralar.”

Satışlar ilk çeyrek sonrası hareketlenir

İç piyasada ise 2025 yılının ilk çeyreğinden sonra gayrimenkul piyasasının hareketlenmesini beklediklerini dile getiren Sezgi Bilge, bunun nedenlerini şöyle özetledi: “Konut kredilerinde bir iyileştirme beklentisi bekleniyor ki olduğunda zaten bu satışları çok etkileyecek. Bir de fiyatların geri gelmiş olması da insanlara daha cazip hale geldi. O nedenle 2025'in ilk çeyreğinden sonra Türkiye'de de yatırımcılar daha hareketli olacak mutlaka. Yani projeden alınanlar konutlar şu anda zaten oluyor, o zaman da olacak” diye konuştu.

Yurt dışına bireysel yatırım yüzde 20 artar

Türk alıcıların ise globalde konut yatırımlarının son 4-5 yılda yaklaşık 10 kat arttığını, milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret eden Bilge, “Dubai ilk, Karadağ ikinci sırada, sonra Kıbrıs, İngiltere geliyor. Golden Vize sağlayan ülkelere çok fazla konut yatırımı var. Türklerin gözü yatırım için dünya pazarlarında. Konut almak için 2025 yılında yurt dışına gitmek isteyen bireysel konut yatırımcısında yüzde 17-20 artış olur” diye konuştu.