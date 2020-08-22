Türk müteahhitler yine ikinci

22 Ağustos 2020

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz yıl küresel inşaat sektörü 625 milyar dolarlık iş üstlendi. 2018 yılına göre yüzde 3,4’lük bir artış yaşansa da şirketlerin yurtdışında aldığı işler yüzde 2,9 düştü ve 473 milyar dolara geriledi.

Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitler listesini açıklayan ABD’li Engineering News Record’a (ENR) göre Türkiye, geçtiğimiz senelere göre yine damga vuran ülkelerden biri oldu.

Listede en fazla müteahhit veren ülke yine Çin. 74 şirketle birinci olan Çin’i, 44 şirket ile Türkiye takip etti. 3’üncü olan ABD merkezli şirketlerin sayısı ise 35. Dördüncü Japonya 13, beşinci Güney Kore ise 12 şirket listeye verdi.

Rönesans 23’üncü sırada

Türk müteahhit şirketleri arasında ise öne çıkan firma Rönesans oldu. Geçtiğimiz yıl 33’üncü olan Rönesans bu yıl listede 23’ncü sırada yer aldı. Listede bu yıl ikinci olan Limak genelde 67’nci oldu. Tekfen 65, Yapı Merkezi 78, Ant yapı 80, TAV 84, Enka 86, Mapa 91’inci olarak ilk 100’e giren Türk firmaları olarak öne çıktı. Listede 2 şirket ile temsil edilen tek Türk firması ise Çalık Holding oldu. Holdinge ait Çalık İnşaat 171, Gap İnşaat ise 216’ncı sırada kendine yer buldu.

ENR 250’nin ilk sırasında ise İspanya’dan ACS, ikinci sırada Almanya’dan Hochtief, üçüncü ise Fransa’dan Vinci şirketleri yer alıyor. Çinliler ise ilk 10’da 3 firma ile temsil edildi