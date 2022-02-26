Türk yatırımcılara ‘White City Living’ çağrısı

Tamer IŞITIR

Yüzde 5,4’le son 30 yılın en yüksek enflasyonu yaşanan İngiltere’de konut yatırımları öne çıkıyor. Gayrimenkul fiyatlarında 2020 yılı Aralık ayı verilerine göre yıllık yüzde 5,5 artışın yaşandığı Londra’daki projelere ise uygun fiyat ve döviz üzerinden kira getirisi sebepleriyle talebin arttığı gözleniyor. Artan taleple birlikte yeni konut projeleri devreye alınırken, Knight Frank’ın pazar araştırmasına göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde Londra’ya 13,9 milyar pound gayrimenkul yatırımı yapılacak.

Şehirde yapımı devam eden “White City Living” projesinin Türkiye lansmanı, GRED Global Kurucu Ortağı Meltem Türker, Berkeley Group PLC Uluslararası Satış Başkanı Roger Fagg ve Knight Frank Uluslararası Satış Müdürü John Wood’un katılımıyla dün gerçekleşti. İngiltere’nin en büyük gayrimenkul şirketini Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Meltem Türker, konutta dünya genelinde artan fiyatlara rağmen son dönemde talepte canlılık yaşandığını ifade etti. Yurtdışındaki doğru lokasyonlarda yapılacak konut yatırımlarının yüksek kira ve döviz getirisi avantajı yarattığını belirten Türker, White City Living projesinin fiyat, konum ve sosyal şartlar açısından birçok cazibe barındırdığını söyledi.

Imperial Collage London, Westfield ve BBC'ye komşu

White City Living’in Batı Londra’daki en önemli konut merkezlerinden biri haline geleceğini kaydeden Türker, “6 etaptan oluşan proje otoyol, metro ve tren hatlarının hemen yanı başında yer alıyor. Westfield Alışveriş Merkezi’ne, BBC TV Center’a, Imperial Collage London’a komşu bir lokasyonda bulunuyor. Dünyadaki en büyük 10 üniversite arasında gösterilen Imperial Collage London bu bölgeye 3 milyar pound’lık (yaklaşık 57 milyar TL) yatırım planlıyor. Yeni kampüsleri burada kurulacak” dedi. Türker, projede konutların 2026 değil 2022 yılı fiyatlarıyla satılmasının önemli bir avantaj teşkil ettiğine değinerek, finansman kolaylığına da dikkat çekti: “Türkiye’deki gibi önden parayı alıp sonra inşaatı başlatmıyorlar. Yüzde 10 gibi bir peşinat alıp ardından anahtar teslim sırasında gerisini istiyorlar. Dolayısıyla riski minimize eden de bir süreçten bahsediyoruz”.

"Akdeniz Club gibi"

Berkeley Group’un halihazırda ülkede 45 proje yürüttüğü bilgisini veren Roger Fagg ise White City Living’in grubun en önemli yatırımlarından olduğunu aktardı. Projede 2 bin 373 dairenin satışa sunulacağını paylaşan Fagg, “33 bin metrekare de bahçe ve park alanının olacağı proje 2026’da tamamlanacak. Proje standartların üzerinde sosyal donatılarla zenginleştirilecek. Bir “Akdeniz Club” özelliği söz konusu. Açık deniz havuzunun dışında, teraslarda Akdeniz bahçeleri tasarlanıyor. Misafirler için özel şef hizmeti almak gibi konseptler de devreye girecek” diye konuştu.

4 saattte rekor kiralama 20 yılda amorti

John Wood da Londra gibi güvenli bir pazarda yer alan projeye yapılan yatırımın 20-25 yıl içerisinde kendini amorti ettiğinin altını çizdi. 4 saat gibi bir süre içinde rekor kiralama sürelerinin tecrübe edildiği bölgede bu sürenin maksimum bir haftaya çıktığını paylaşan Wood, 2 bin 500 pound seviyesinden başlayan kiraların yüksek getirili döviz kazancı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.