Türkiye uluslararası gayrimenkul yatırımında tüm rakiplerini solladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ait konut satışları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artarak 4 bin 962 adede ulaştı. Yabancılara yapılan konut satışlarında Kasım 2020'de ilk sırayı 2 bin 443 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 893 konut satışı ile Antalya, 297 konut satışı ile Ankara, 182 konut satışı ile Yalova ve 174 konut satışı ile Bursa izledi.

Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 876 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 860 konut ile İran, 434 konut ile Rusya Federasyonu, 203 konut ile Afganistan ve 202 konut ile Kuveyt izledi. Verilere göre, Ocak-Kasım döneminde ise yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 36 bin 385 adet olarak gerçekleşti.

Verileri değerlendiren Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancılara yapılan konut satışlarının 36 bin adet sınırını aşmasının yıl sonu öngörülerini doğruladığına dikkat çekti.

GİGDER olarak, bu yıl sonu itibarıyla uluslararası gayrimenkul yatırımlarının 40 bin adedi bularak sektörün yılı en az zararla kapatacağını öngördüklerini anlatan Akbal, Kasım ayına ait verilerin söz konusu öngörünün gerçekleşeceğinin sinayelini verdiğini söyledi.

Türkiye’nin sahip olduğu avantajlarla Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin en gözde pazarları arasına katıldığını belirten Akbal, "Bununla birlikte Türkiye’nin uluslararası gayrimenkul satışlarındaki konumunun rakiplerine kıyasla pandeminin etkilerine rağmen pozitif anlamda ne kadar ayrıştığını gözlemledik. Pandemiyle birlikte Yunanistan uluslararası gayrimenkul satışında yüzde 80, İspanya, Portekiz yüzde 40-50 oranında kayıp yaşarken Türkiye olarak biz neredeyse yüzde 10 kayıpla atlatacağız. Bu da pandeminin dünyada oluşturduğu böyle zorlu bir süreçte Türkiye’nin sağlık, yaşam, coğrafya, kültür gibi pek çok alanda sahip olduğu avantajları ile uluslararası rakipleri arasında ne kadar öne çıktığını bir kez daha gösterdi.” şeklinde konuştu.

Akbal, Türkiye’de pandeminin etkilerinin azaldığı Ağustos ayından bu yana yükselme grafiği sergileyen uluslararası gayrimenkul satışlarında pandemideki iyileşme sürecine bağlı olarak kademeli olarak artış yaşanacağını kaydetti.

Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin gözü Türkiye’de

TÜİK verilerine göre, uluslararası gayrimenkul yatırımlarında Türkiye’yi tercih eden ilk 10 ülkenin sırayla Irak, İran, Rusya, Afganistan, Kuveyt, İngiltere, Almanya, Yemen, Kazakistan ve Ukrayna olduğunu belirten Akbal, Kasım ayı verilerinin İran ve Irak’ın Türkiye’den yaptıkları uluslararası gayrimenkul yatırımında neredeyse başabaş noktasında olduğunu gösterdiğini, bununla birlikte Azerbaycan ve Kazakistan’ın yatırımlarındaki artışın çok dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Akbal, “Pakistan, Rusya, Almanya ve İngiltere’den gelen gayrimenkul yatırımında artış var. Avrupa pazarının da ilgisinin yükseldiğini görüyoruz. Orta Asya’nın listede öne çıkmasında Türkiye’nin Türki Cumhuriyetler’le kurduğu siyasi ve tarihi ilişkilerin büyük etkisi var. Burada listede görmediğimiz Özbekistan da ileride ilk 20’de görmeyi beklediğimiz potansiyel bir pazar.” diye konuştu.

Yabancıya satış şehirler bazında da dengeye geliyor

TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2020'de ilk sırayı 2 bin 443 konut satışı ile İstanbul aldığını kaydeden Akbal, İstanbul'u sırasıyla 893 konut satışıyla Antalya'nın, 297 konut satışıyla Ankara'nın 182 konut satışıyla Yalova'nın ve 174 konut satışıyla da Bursa'nın tekip ettiğini bildirdi.

İstanbul’un açık ara farkla yine lider olduğunu, Ankara’nın ise 3’üncülükteki yerine daha sağlam oturduğunu hatırlatan Akbal, yabancıya satışta İzmir ve Mersin’de de artışların olmasının gayrimenkul satışlarının dağılımı konusunda cesaret verici olduğunu, uluslararası gayrimenkul yatırımının şehirler bazında da dengeli bir seyir izlemeye başladığını aktardı.

"Doğrudan yatırımların artışında ‘gayrimenkul’ kritik önemde"

Uluslararası gayrimenkul alımlarındaki artışın, faizlerin artmasına bağlı olarak iç piyasadaki konut satışlarının düştüğü bir ortamda sektörün moralini her zaman yüksek tuttuğunu kaydeden Ömer Faruk Akbal, şunları söyledi: “Uluslararası gayrimenkul pazarında Türkiye olarak ilk 10’da aldığımız yeri ilk 3’e taşımayı hedeflediğimiz bugünlerde GİGDER olarak yabancıya gayrimenkul satışına lisans standartları getirilmesini talep ettik ve ilgili yönetmeliği Bakanlığımıza ilettik. Uluslararası yabancı yatırımcılara güven vermek amacıyla aracıların, acentelerin ve gayrimenkul geliştiricilerinin lisans alması, şeffaflaşmak ve uluslararası gayrimenkul yatırımcılarına doğru yatırım imkanlarının doğru kanallarca ulaştırılmasının sağlanması, sektör adına çok büyük önem taşıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanlığı’nın ekonomi ve hukuk alanındaki reform hareketini de çok anlamlı buluyoruz. Uluslararası gayrimenkul yatırımlarının bugün ülkemizin büyümesinde önemli bir yer alan ‘uluslararası doğrudan yatırımlar’ kapsamında ele alınması ve doğrudan yatırımların büyümesinde gayrimenkul yatırımlarının yüzde 50’nin üzerinde pay alması, sektörümüzün ülke ekonomisinin büyümesinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.”