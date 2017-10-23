Türkiye’de lüks konut talebi artıyor

23 Ekim 2017

Coldwell Banker Profesyonel Lüks Konut Uzmanı ve Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Ayşe Fügen Arda, lüks konutu "kişiliği olan, ruhu olan, genelde bir benzerinin bulunmadığı ayrıcalıklı mülkler" olarak nitelendiriyor.



Eskiden lüks konut denildiğinde herkesin aklına konfor ve ihtişamın geldiğini belirten Arda, artık lüks konut kavramının tamamen değiştiğinin altını çiziyor.

Lüks konut satmak için lüks hizmet sunmak gerekiyor

Lüks konut denildiğinde sadece maddi değeri yüksek olan mülklerden değil yaşanmışlıkları olan, bir eşi daha olmayan, tarihi ve kişilikli, sahibine prestij katan mülklerden bahsettiğini belirten Arda, "Lüks konut adı altında satışa sunulacak mülkler için normal gayrimenkul danışmanlığından farklı bir hizmet sunmak gerekiyor. Mesela mülkün sahiplerini ve alıcı adaylarını çok iyi sentezlemek gerekiyor. Lüks konut danışmanı olarak sadece lüks konut satmıyoruz hem alıcıya hem de mülk sahibine lüks seviyede farklı ve kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Hizmet verdiğimiz mülk sahibi ve alıcısı da bu süreci konfor ve keyifle geçiriyor" diyor.



Arda, "Lüks anlayışı herkese göre değişse de genellikle daha konforlu bir mülkte yaşamak, prestij elde etmek ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen kişiler lüks konut talep ediyor" diyerek, talep edilen mülkün rezidans, yalı veya sitede konforlu bir daire olabileceğini dile getiriyor.