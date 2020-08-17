Türkiye'de ortalama konut satış süresi 32 gün azaldı

17 Ağustos 2020

Sahibinden.com, Temmuz Ayı Emlak Endeksi sonuçlarını açıkladı. Endekse göre Türkiye genelinde ve üç büyükşehirde satılık konut fiyatları yükselirken, evler daha çabuk el değiştiriyor. Konut satışları ciddi oranda artarken satılık konutların fiyatları da yükselişe geçti. Temmuz ayında Türkiye genelinde ortalama satış süresi 32 gün azaldı.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatları bazında en çok değer kazanan ilk 5 ilçe ise sırasıyla Ula, Toprakale, Erzin, Aksu ve Manavgat oldu. Endekse göre, Muğla'nın Ula ilçesi yüzde 162 ile en çok değer kazana ilçe oldu. Ula'yı yüzde 65 ile Osmaniye'nin Toprakale, yüzde 64 ile Hatay'ın Erzin, yüzde 61 ile Antalya'nın Aksu ve yüzde 57 ile Antalya'nın Manavgat ilçesi takip etti.

Endekse göre, son yıllarda ulaşım projelerinin gelişmesi, bölgeye yapılan yeni yatırımlar ve doğa içerisinde daha sakin bir yaşam alanı tercih edenlerin bu ilçelere yönelmesi ilçelerin değer kazanmasında etkili oldu. Öte yandan Türkiye genelinde satılık konut bazında en çok değer kaybeden yer ise yüzde 9 düşüşle Kayseri'nin İncesu ilçesi oldu.

Başakşehir'in değeri yüzde 46 artı

Sahibinden.com'un Temmuz Ayı Emlak Endeksi'ne göre, İstanbul’da satılık konut fiyatları geçen yılın bu dönemine göre yüzde 18 oranında arttı. İstanbul’da satılık konutların ortalama satış süresi ise 48 gün olarak belirlenirken, İstanbul’un önemli ulaşım projelerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarına yakınlığı ve şehir hastanesi projesinin hayata geçmesiyle öne çıkan Başakşehir yüzde 46 artışla en çok değer kazanan ilçe oldu. Başakşehir’i yüzde 43 ile Kadıköy, yüzde 37 ile Adalar, yüzde 36 ile Beylikdüzü ve yüzde 32 ile Sarıyer takip etti. Endekse göre, Zeytinburnu değer kaybeden tek ilçe olurken, Zeytinburnu'nun değerinde yüzde 6 oranında düşüş yaşandı.

Ankara'nın en çok değer kazananı Gölbaşı

Türkiye’nin en büyük ikinci şehri konumunda olan ve son dönemde yapılan yatırımlarla öne çıkan Ankara’da satılık konut fiyatları geçen yılın bu dönemine göre yüzde 27 oranında artış yaşandı. Satılık konutların ortalama satış süresi ise 31 gün seviyesinde gerçekleşti. Ankara’da Sosyal donatı merkezi ve kentsel dönüşüm projelerinin hız kazandığı Gölbaşı satılık konut fiyatı bazında yüzde 38’lik artışla en çok değer kazanan ilçe oldu. Ankara’nın ilçeleri arasında yer alan Akyurt yüzde 34, Yenimahalle yüzde 32, Keçiören yüzde 30, Kahramankazan ise yüzde 29 oranında değer kazanan ilçeler oldu.

İzmirlilerin yeni gözdesi Güzelbahçe

İzmir’de ise satılık konut fiyatları geçen yılın bu dönemine göre yüzde 30 arttı. İzmir'de satılık konutların ortalama satış süresi ise 49 gün oldu. Önemli sahil beldelerine yakınlığı ve doğasıyla son dönemin gözde yerlerinden olan Güzelbahçe, satılık konut fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 55’lik artışla en çok değer kazanan ilçe oldu. Güzelbahçe’yi yüzde 45 ile Menderes, yüzde 42 ile Çeşme, yüzde 47 ile Karşıyaka ve yüzde 46 ile Karaburun takip etti.