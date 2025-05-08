Türkiye'den dikkat çeken taşınma verileri! İstanbul göç veriyor, kıyı şehirleri kazanıyor

Armut.com, 2024 Ekim – 2025 Mart dönemini kapsayan taşınma verilerini açıkladı. 81 ilden 125 binin üzerinde taşınma talebinin analiz edildiği rapor, Türkiye genelindeki göç rotaları, yaşam tercihleri ve konut taleplerine ilişkin önemli verileri açıklıyor.

Raporda İstanbul, Ankara ve İzmir’in taşınma trafiğinde hâlâ merkezde yer aldığı belirtilirken, kıyı bölgelerine yönelik ilgide artış yaşandığı ifade ediliyor. Ayrıca küçük metrekareli evlere olan talep yükselirken, 6 Şubat 2023 depreminin etkilediği bölgelere geri dönüşlerin arttığı gözlemleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir hâlâ taşınmanın odağında

Taşınma taleplerinin yüzde 38’i İstanbul’dan, yüzde 10’u Ankara’dan, yüzde 9’u İzmir’den gelirken, Antalya yüzde 4’lük payla dikkat çekiyor. Ankara’nın Çankaya ilçesi, en çok taşınılan ve en çok terk edilen ilçe olarak öne çıkıyor. Taşınmak için en sık tercih edilen gün ise Cumartesi olarak kaydedildi.

Deprem bölgelerine dönüşler artıyor

6 Şubat 2023 depreminin etkilediği illerde göç hareketleri dikkat çekiyor. Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ta şehir dışına taşınma talepleri yüzde 24 ila yüzde 34 oranında azaldı. Buna karşılık, Hatay’a geri dönüşler yüzde 107, Malatya’ya yüzde 101 ve Kahramanmaraş’a yüzde 123 oranında arttı. Bu durum, afet sonrası geçici göçlerin kalıcı geri dönüşlere dönüştüğünü gösteriyor.

İstanbul’dan net göç, ama hâlâ çekim merkezi

İstanbul, şehir dışına taşınma taleplerinde yüzde 140’lık farkla net göç verirken, en çok talep alan ilçeler Kadıköy, Küçükçekmece, Esenyurt ve Sarıyer oldu. Şehre gelenlerin büyük kısmı İzmir, Ankara ve Kocaeli’den gelirken, ayrılanlar ise Ankara, İzmir, Muğla, Kocaeli ve Antalya’yı tercih etti.

Ankara’dan en çok göç İstanbul’a

Ankara’dan göç edenlerin en çok yöneldiği iller İstanbul, Antalya ve İzmir olarak sıralanıyor. Çankaya ve Etimesgut en fazla hareketlilik yaşanan ilçeler olurken, 1+1 ev talepleri yüzde 11.8 oranında arttı.

Küçük evler revaçta

Artan konut fiyatları ve kentsel dönüşüm projeleri, küçük metrekareli evlere olan talebi artırdı. 1+1 evlere talep yüzde 34.4, 2+1 evlere ise yüzde 7.9 oranında yükselirken, 3+1 evlere talep yüzde 11.2 oranında azaldı.

Kıyı kentlerine ilgi artıyor

Antalya ve Muğla’ya yönelik taşınma taleplerinde de ciddi artışlar kaydedildi. Antalya, net taşınma kazanan iller arasında yer alırken, Muğla’da ise Bodrum ve Fethiye uzaktan çalışma olanaklarıyla popülerliğini koruyor.

Yurt dışına taşınma artıyor

Yurt dışına taşınma taleplerinde yüzde 26’lık artış yaşanırken, İngiltere’ye yönelik talepler yüzde 90 oranında arttı. Almanya ise toplam taleplerin yüzde 42’si ile zirvede yer alıyor. BAE’ye taşınma taleplerinde ise yüzde 71 oranında düşüş kaydedildi.

Depolama talepleri yükseldi

Toplam eşya depolama taleplerinde yüzde 19’luk bir artış yaşanırken, 1 yıllık depolama talepleri yüzde 27, 2 yıl ve üzeri depolama talepleri ise yüzde 17 oranında yükseldi. Bu eğilim, taşınma kararlarının kalıcı göç sinyali taşıdığını gösteriyor.