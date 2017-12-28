Türkler dışarıda 20 milyar dolarlık konut aldı

28 Aralık 2017

LEYLA İLHAN

Ağırlıklı olarak İstanbul ve Bodrum’da 23 yıldır Seba markasıyla projeler hayata geçiren Seba İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, darbe girişimi sonrasından Türk vatandaşlarının yurtdışında gayrimenkul alımının arttığını söyledi. Keçeli, "Londra, Lizbon gibi şehirlerde yaklaşık 20 milyar dolarlık gayrimenkul alımı yaptılar” dedi.

Engin Keçeli, geçen yıl yaşanan darbe girişimi sonrası oluşan algı ve güvenlik probleminden dolayı 5 bine yakın Türk vatandaşının parasını yurt dışına götürdüğünü iddia etti. Keçeli, “Yurt dışında banka faizleri düşük olduğu için paralarını konuta yatırdılar. Londra, Lizbon gibi şehirlerde yaklaşık 20 milyar dolarlık gayrimenkul alımı yaptılar” diye konuştu. Engin Keçeli, bu ülkelerden alım yapanların bir süre sonra aidatlarını ödeyemeyecek duruma geleceklerini savunarak, “Benzer bir durumu geçmişteki yıllarda yaşamıştık” dedi.

Kağıthane’de yeni proje görücüye çıktı

Projeleri hakkında da bilgi veren Keçeli, kentsel dönüşümle yıldızı parlayan Kağıthane bölgesinde proje sayısını üçlediklerini söyledi. Ayazağa'da gerçekleştirdiği Seba Off ice Boulevard Projesi'nin teslimlerine devam ettiklerini aktaran Keçeli, “Cendere’de inşa ve satış süreci devam eden, 202 daireden oluşan Seba Flats adındaki lüks konut projesini ise 2019 yılında teslim etmeyi planlıyoruz. Şimdi de Kağıthane’de Seba Suites adlı yeni projemizi görücüye çıkardık” dedi.

Seba Suites’in 7 bin 256 metrekare arazi üzerine konumlandırıldığını kaydeden Engin Keçeli, “Proje, 144 konut ve 23 ticari ünitelerden oluşuyor. Toplam 15 ve 11 katlı iki blok şeklinde tasarlanan projenin A bloğunda 88, B bloğunda ise 56 daire yer alıyor” diye konuştu. 60 ile 180 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 şeklinde daire seçeneklerinin yer aldığı projenin 2019 yılında teslim edilmesinin planlandığını ifade eden Keçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Metrekaresi 8 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan projede sosyal tesisler, açık yüzme havuzu, fitness center, çocuk parkı gibi sosyal donatı alanları yer alıyor. Projede; otopark alanında her daireye metrekaresine göre kapalı park alanı sunuluyor.”

'Kağıthane bölgesi Avrupa Yakası’nın Bağdat Caddesi’ne dönüşüyor'

Maslak-Büyükdere-Levent hattına yakın bir konumda yer alan Kağıthane'nin merkezi iş alanlarına yakınlığı ile cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini aktaran Engin Keçeli, “Bugün Cendere Vadisi Avrupa Yakası’nın yeni Bağdat Caddesi olma yolunda hızla ilerliyor. Kağıthane’nin geleceğine güvenimiz tam" dedi. Seba Suites'in Maslak’a 5 dakika Metro’ya ise 300 metre mesafede yer aldığını aktaran Keçeli, "Kağıthane son yıllarda gayrimenkul şirketlerinin de gözdesi haline geldi. Bölgede sanayi tesisleri yerini, lüks konut ve ofis projelerine terk ediyor. Yerli ve yabancı birçok şirketin genel müdürlüklerinin yeni adresi olan Kağıthane’nin cazibesi, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli ve Seyrantepe Metro Hattı sayesinde daha da artmış durumda.” dedi.