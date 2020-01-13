Türkler iki yılda Miami’ye 100 milyon dolar yatırdı

13 Ocak 2020

Yasemin SALİH

Şirketin faaliyetleri ve hedefleri hakkında İstanbul’da bir toplantı düzenleyen Kurucu Ortak Giovanna Guzman, Türklerin Amerika’da emlak yatırımına ilgisinin arttığını vurguladı. Guzman, son beş yılda portföyün ciddi orandaki kısmını Türklere yaptıklarını, bunu önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Özellikle son 3-4 yıldır Türk yatırımcıların ABD emlak piyasasına ilgilerinin arttığını belirten Giovanna Guzman, son 2 yıl içerisinde sadece Miami bölgesine yapılan yatırım tutarının 100 milyon doları geçtiğini söyledi. Guzman, “Bu miktara arazi veya proje yatırımı dahil değil. Türklerin ABD’de konut almalarının birçok avantajı var. Kira getirisi Türkiye’ye nazaran en az 2-3 kat daha fazla” dedi. Ant Yapı ve Okan İnşaat Türk şirketlerinin Miami’deki gayrimenkul projelerinin satışını da üstlenen firmanın yöneticileri, İstanbul’da yatırım turuna çıktı.

İş ve sanat dünyası ilgi gösteriyor

Türkiye’den iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü ismin Miami’de emlak yatırımı yaptığını söyleyen Guzman, “Son 5 yılda birçok Türk yatırımcıya değişik projelerden 500 bin ile 6 milyon dolar arasında değişik gayrimenkuller sattık” dedi.

IRG’nin portföyünde lüks konutların dışında düşük maliyetli yatırım amaçlı gayrimenkuller de var. Bu evler, şirketin ortaklarından ve aynı zamanda Giovanna Guzman’ın eşi olan Cengiz Bayırlı’nın kurduğu Proferty Invest USA tarafından satılıyor. Bayırlı’nın geçen yıl kurduğu Property Invest USA ise tamamen yatırım amaçlı gayrimenkullere yönelik özel bir sistem ile hareket ediyor. Bayırlı, “Bu sistem sayesinde Property Invest USA yatırımcılarına senelik minimum net yüzde 10 getiri sağlıyor. Yatırımcıların almış olduğu bu evlerin hem kira hem de geri alım garantisi şirketimiz tarafından veriliyor” dedi.

Yeni kurduğu bu sistemde 70 bin dolara evlerin de olduğunu söyleyen Bayırlı, genellikle yatırım amaçlı gayrimenkul almak isteyenlere hitap ettiklerini vurguladı.