Tuzla Yalıları ile sektöre girdi, bu yıl GYO kuracak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Lüks konut ve lüks turizm projelerinin iş geliştirme, projelendirme, inşaat çalışmaları alanlarında ‘Sen merkezli yapılar’ mottosuyla kurulan Vesen Yapı, ilk projesi Mercan Tuzla Yalıları’nda teslimatları 2024’te tamamlayacak. Projeleriyle üst gelir grubunu hedef alan firma, 2023 yıl sonuna kadar gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) kurarak borsaya açılacak.

Gayrimenkul sektöründe öncü isimlerden olmayı hedeflediklerini dile getiren Vesen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Palazoğlu, İller Bankası güvencesi ve Vesen Yapı’nın yatırımlarıyla hayata geçirilen Mercan Tuzla Yalıları’nda takvimin 3 ay ilerisinde gittiklerini söyledi. 2024 yılı Mart ayı gibi teslimlere başlayacaklarını kaydeden Palazoğlu, “Tuzla’nın en nezih yerleşim alanlarından Mercan’da hayata geçirilen Vesen Yalıları, hali hazırda devam eden inşa faaliyetleri ile planlanan takvimin 3 ay ilerisinde gidiyor” dedi. Yalı dairelerinin kaba inşaatının yüzde 90 seviyelerine ulaştığını ileten Palazoğlu, 2023 yılı sonunda GYO olarak borsaya açılmak istediklerini kaydetti.

158 yalının yüzde 60’ı satıldı

Toplamda 40 bin 795 metrekare alan üzerinde yapılan projede tamamı lüks konutlardan oluşan 158 yalı dairesi yer alıyor. Konutların tamamen lüks yaşamın ihtiyaçlarına yönelik olduğunu ve metrekare fiyatlarının 5 bin dolardan başladığını açıklayan Muhittin Palazoğlu, 158 yalının yüzde 60’ının satıldığını belirtti. Mercan Tuzla Yalıları’nın Anadolu yakasının denize sıfır ‘tek’ projesi olduğunu söyleyen Palazoğlu, “Geniş kullanım alanlarına sahip yüksek tavanlı daireleri, ferah balkonları, dairelere özel teras ve bahçe alanları, geniş yeşil alanları, zengin sosyal tesisleri, akıllı ev sistemleri gibi detaylara sahip projede, 3,5+1’den 5,5+1’e kadar farklı tiplerde yalı daireleri yer alıyor. Yeni yaşam tarzı anlayışıyla yatay düzlemde tasarlanan projedeki bloklar zemin + 3 kattan oluşuyor” diye konuştu.

“Lüks alanda markalaşmak istiyoruz”

İstanbul’da Avrupa yakasında da olmak istediklerini ve arayışlara başladıklarını ifade eden Palazoğlu, şöyle devam etti: “Aynı anda 3-5 proje yerine sağlam en çok 3 projeye odaklanmak istiyoruz. Bu amaçla da İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerde lüks yaşam alanları inşa etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz lüks konutta yerleşik bir marka olmak. Palazoğlu, sonrasında aynı konseptle yurtdışı pazarlara da odaklanacaklarını söyledi.

"Stoklar eriyecek ev fiyatları yine artar"

Konutta yapılan kampanyalarla stokların eriyeceğini söyleyen Muhittin Palazoğlu, “Maliyetler artmaya devam ediyor. Stokların erimesiyle arz sıkıntısı oluşacak. Bu da ev fiyatlarının yine artmasına yol açacak” dedi.

Üsküdar ve Bodrum’da yeni projeler

İlk projesi Tuzla Yalıları’nın ardından 2023’te yeni projeleri gündeme alan Vesen Yapı, ilk etapta Üsküdar Kısıklı ve Bodrum’da da lüks konut yapacak. Kısıklı’da arsanın belli olduğunu Bodrum’da ise geliştirme ve arayışların sürdüğünü açıklayan Muhittin Palazoğlu, “Kısıklı bu yılın ilk yarısında netleşecek. Bodrum’da da konseptimize uygun yer bakıyoruz. Yine üst gelir grubuna yönelik, yine büyük metrekarelerde olacak” dedi.