Ufuk Özdamar: Salgına rağmen konut sektörü kazandırmaya devam etti

Haziran itibarıyla başlatılan konut kredisi kampanyasının etkisiyle düşük seyreden faiz oranları temmuz ve ağustos aylarında konut satışlarını ve konut fiyat artışlarını olumlu yönde etkiledi. 1 Haziran’da yeni normale dönüşle birlikte sektör bir ivme kazandı. Destek paketi açıklandı 0 projelerde 0.64, 2. el projelerde 0.74 çok cazip faiz oranları verildi.



2020 yılının üçüncü çeyrek konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 49'luk bir artış gösterdi. Satışlar, verilerin açıklanmasından bu yana çeyreklik bazda en yüksek seviyesine ulaşarak 536 bin 509 olarak gerçekleşti. Konut fiyatlarında ağustos ayı itibarıyla yüzde 26,22 ile bugüne kadar ki en yüksek artış oranı gözlemlendi.



“Emlak piyasası olumlu seviyede devam edecek”



Gayrimenkul piyasasının olumlu seviyede devam edeceğini tahmin ettiğini söyleyen Remax Sonuç Kurucu Ortağı Ufuk Özdamar “İnsanlar artık evde çalışacağını bildiği için evinde daha rahat çalışabileceği ve ofis kurabileceği büyük evler almaya karar verdi. Bu da tabii emlak sektörünü hareketlendirdi. İstanbul’un çeperlerinden, merkezi semtlere doğru gidildikçe konut fiyatları arttığından, merkezi semtlerde kira çarpanları da yükseliş gösteriyor. Konut yatırımı yapılırken bunlar göz önünde bulundurulmalı” dedi.



Konut sektöründe Koronavirüs salgını dolayısıyla ciddi bir daralmanın yaşandığını ancak normalleşme dönemi ile birlikte sektörün yeniden eski günlerine döndüğünü de sözlerine ekleyen Remax Sonuç Kurucu Ortağı Ufuk Özdamar “Biliyorsunuz ki tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden gayrimenkul sektöründe de bu nedenle durağan günler yaşandı. Ancak normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber konut sektörü eski canlılığını yeniden yakaladı. Ülkemizde Koronavirüs salgınına karşı atılan adımlar ve virüse karşı verilen mücadele normalleşme sürecinin hızla hayata geçmesine yardımcı oldu. Her zaman olduğu gibi konut sektörü kazandırmaya devam etti. Bugüne kadar yatırımcısını hiç zarara uğratmayan ve büyük kar oranları sunan konut sektöründe ki canlılık bu şekilde devam edecektir. Şunu net bir ifadeyle belirtmek gerekir ki konut alan herkes kazançlı çıktı. Gayrimenkuş sektörü kazandırmaya da devam edecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın çok uygun konut kredisi faizlerinden de faydalanarak konut almalarını tavsiye ediyoruz” dedi.



Piyasada her bütçeye uygun konut seçenekleri var



Gayrimenkul sektörünün güvenilir bir liman olmasıyla beraber günümüzde sunulan seçeneklerinde çoğaldığını kaydeden Özdamar, “Bugün sunulan çeşitlilikle birlikte her bütçeye uygun daireler bulmak mümkün olabiliyor. 1+1’lerle başlayan yatırımlık seçenekler 3+1, 4+1 ve ultra lüks dairelere kadar uzanıyor. Tabi ki konum ve lokasyon gibi özellikler daire fiyatlarına yansıyabiliyor. İstanbul’da yeni projelere başlandı ve inşaatlar büyük bir hızla ilerliyor. Bu yeni projelerde de her bütçeye uygun daireler var” dedi.



Remax Sonuç olarak konut, lüks konut ve ticari gayrimenkul olmak üzere üç ana faaliyet alanında hizmet verdiklerini söyleyen Ufuk Özdamar “İstanbul Bağdat Caddesi’nde ofisimiz ile hizmet vermekteyiz. Remax’in Uluslarası Lüks Konut Eğitimi’ni alarak ‘collection’ tabelasını İstanbul’da asmaya hak kazanan ilk ofis olma özelliğini taşıyoruz. 2012 yılı başında iki ortak olarak çıktığımız bu yolda 70 profesyonel gayrimenkul danışmanı sayısına ulaştık. 2019’u da tüm Türkiye 'deki Remax ofislerinin arasında beşinci olarak tamamladık” diyerek sözlerini noktaladı.